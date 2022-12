The Witcher 3 Next Gen updat ne zaman yapılacak?

CD Projekt Red ekibinin geliştirdiği açık dünya aksiyon macera oyunu The Witcher 3: Wild Hunt'ın orijinal lansmanından 7 yıl sonra Next Gen Update'i yapılacağı duyuruldu. Peki, The Witcher 3 Next Gen updat ne zaman yapılacak? The Witcher 3 Next Gen updat ne zaman gelecek? Detayları haberimizde…