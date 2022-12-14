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The Witcher 3 Next Gen updat ne zaman yapılacak?

Gamegar Haberleri

The Witcher 3 Next Gen updat ne zaman yapılacak?

CD Projekt Red ekibinin geliştirdiği açık dünya aksiyon macera oyunu The Witcher 3: Wild Hunt'ın orijinal lansmanından 7 yıl sonra Next Gen Update'i yapılacağı duyuruldu. Peki, The Witcher 3 Next Gen updat ne zaman yapılacak? The Witcher 3 Next Gen updat ne zaman gelecek? Detayları haberimizde…

PlayStation 5, Xbox Series X|S gibi yeni nesil konsolların yanında PC için ücretsiz olarak çıkış yapacak The Witcher 3 Next Gen Update ne zaman yapılacak?The Witcher 3 Next Gen Update ne zaman gelecek? İşte detaylar…

THE WITCHER 3 NEXT GEN UPDATE NE ZAMAN YAPILACAK?

The Witcher 3: Wild Hunt'ın Next Gen Update'i 14 Aralık Çarşamba günü PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkış yaptı.

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Yeni nesil güncellemesi ile beraber Steam mağazasına birkaç adet yeni ekran görüntüleri yüklendi. Yüklenen ekran görüntüleri ile oyunun ışıklandırmasında, grafiklerinde ve daha fazla detaylandırma yapıldığı fark ediliyor.

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The Witcher 3 Next Gen updat ne zaman yapılacak?

The Witcher 3 Next Gen updat ne zaman yapılacak?

The Witcher 3 Next Gen updat ne zaman yapılacak?

The Witcher 3 Next Gen updat ne zaman yapılacak?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

The Witcher Epic Games Witcher 3 Ne zaman Steam Gamegar Haberler

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