The Sims 4 tüm platformlarda ücretsiz oldu

Electronic Arts'ın popüler yaşam simülasyon oyunu The Sims 4, geçtiğimiz ay yapılan duyuru ile tüm platformlarda ücretsiz olacağı duyurulmuştu. The Sims 4, 18 Ekim itibariyle tüm PC ve konsoldaki tüm platformlarda ücretsiz oldu.

The Sims 4'ün yayıncılığını yapan Electronic Arts, 200,00 TL değerindeki yaşam simülasyon oyununu 18 Ekim tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam, Origin ve Mac üzerinden ücretsiz oynanacağını açıkladı.

THE SIMS 4 ÜCRETSİZ OLDU

Maxis'in geliştiriciliğini yapıp Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı 2014 yılında piyasaya sürülen The Sims 4'ün tüm DLC'ler dahil fiyatı 10.049 TL tutmaktadır. Electronic Arts ise 200 TL değerindeki The Sims 4'ün sadece kendisini oynaması ücretsiz yaptı.

THE SIMS 4 SAAT KAÇTA ÜCRETSİZ OLACAK?

18 Ekim Salı günü ücretsiz olacağı duyurulan The Sims 4, TSİ 20.00'de tüm platformlarda süresiz olarak ücretsiz olacak.

THE SIMS 4 HANGİ PLATFORMLARDA OYNANIR?

The Sims 4'ü EA uygulaması veya Origin, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve Xbox One aracılığıyla ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.