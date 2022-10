The Last of US Dizi Oyuncusu Oyunu Hiç Oynamamış

The Last of US dizisinde Ellie karakterini canlandıran Bella Ramsey oyunu daha önce oynamamış. Dizi yetkilileri de böyle kalmasını istemiş.

The Last of US dizisinde Ellie karakterini canlandıran Bella Ramsey oyunu daha önce oynamamış. Dizi yetkilileri de böyle kalmasını istemiş.

Hbo'nun The Last of US dizisi hem dizi hem de oyun sevenlerin merakla beklediği yapımlar arasında yer alıyor. Sony'nin en sevilen oyun serilerinden olan The Last of US önümüzdeki yıl dizi uyarlaması ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan fragman videosu ise uyarlamanın oyuna sadık kaldığını işaret ediyor. Fakat Ellie karakterine hayat veren Bella Ramsey ilginç bir açıklamada bulundu.

Ramsey röportajda verdiği demece göre HBO aktrise daha önce The Last of US'ı oynayıp oynamadığını sormuş. Daha önce Game of Thrones'da Lyanna Mormont karakterine hayat veren Ramsey ise hayır cevabını vermiş. HBO yetkilileri de aktrise "bu şekilde kalsın" diyerek oyunu oynamamasını önermiş.

19 yaşındaki aktris ise oyunun oynanış videolarına göz attığını dile getirdi. Fakat Ellie rolü için kendisinin seçilmesi oyun dünyasını ikiye bölmüş durumda. Oyuncular Pedro Pascal'ı Joel olarak görmekten oldukça memnun. Fakat Ramsey'nin Ellie için uygun bir aktris olduğunu düşünmeyen büyük bir kitle var.

Yayınlanan fragman videosunda karakterlerin kıyafetlerine kadar sadık kalındığı görülüyor. Bu birçok oyuncuyu memnun etse de Ellie'nin nasıl canlandırılacağı en çok merak edilen noktalardan biri. Genç oyuncu oyunu oynamamış olsa bile YouTube üzerinden birkaç video izleyerek fikir sahibi olmaya çalıştığını söyledi.

Ramsey bunların yanı sıra dizinin çıkışı için çok heyecanlı olduğunu da ekledi. Ramsey dizinin çekimlerinin bir yıl sürdüğünü ve bunun hayatının oldukça büyük bir parçası haline geldiğini belirtti. Ramsey'i Ellie olarak izlemek içinse bir süre daha beklememiz gerekecek. The Last of US için gösterilen çıkış tarihi şimdilik 2023.