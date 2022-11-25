The Callisto Protocol PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

The Callisto Protocol PC sistem gereksinimleri duyuruldu. Çıkışına sayılı günler kalan korku oyunundan beklenen bilgiler geldi.

Dead Space serisinin yaratıcı ismi Glen Schofield'ın bilim-kurgu hayatta kalma korku türündeki yeni oyunu The Callisto Protocol'ün çıkışına çok az bir süre kaldı. 2 Aralık'ta PC, PlayStation ve Xbox platformları için çıkacak oyun için geliştirici stüdyo Striking Distance sistem gereksinimlerini sonunda açıkladı.

The Callisto Protocol sistem gereksinimleri nelerdir?

Oyunun Steam sayfasına göre, The Callisto Protocol minimum ve önerilen PC sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600

Hafıza: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

DirectX: Versiyon 11

Depolama: 75 GB boş alan

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3600

Hafıza: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD Radeon RX 5700

DirectX: Versiyon 12

Depolama: 75 GB boş alan

Josh Duhamel ve Karen Fukuhara'nın rol adığı yeni bir live-action fragman geçtiğimiz gün yayımlandı.

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The Callisto Protocol uzak gelecekte, 2320 yılında, Jupiter'in Callisto adlı ölü ayında geçiyor. Başroldeki Jacob Lee buradaki mahkum olduğu Block Iron Hapishanesi'nde gerçekleşen korku dolu olaylara karşı hayatta kalmaya çalışacak. Bu esnada da Jupiter Company'nin karanlık sırlarını ve oyundaki gizem perdesini aralayacak.

Glen Schofield'ın açıklamalarına göre oyun Dead Space serisinden daha karanlık ve kanlı olacak. The Callisto Protocol'de epey gelişmiş uzuv parçalanma sistemi ve birbirinden çok farklı ölüm animasyonları yer alıyor. Hatta öyle ki, oyun çok fazla vahşet içerdiği gerekçesiyle Japonya'da tamamen yasaklandı.

The Callisto Protocol Japonya'da Yasaklandı

Öte yandan, oyun geçtiğimiz dönemlerde birçok tartışmanın konusu oldu. Glen Schofield birkaç ay önce oyunun geliştirme süreci ile ilgili yaptığı bir paylaşımda crunch (fazla mesai) kültürünü övmesi üzerine çok fazla tepki toplamış ve geri adam atarak özür dilemişti.

Benzer şekilde, oyunda yer alan çok fazla çeşitteki ölüm animasyonlarının büyük bir kısmının Season Pass sahiplerine sınırlı olması nedeniyle de oyun olumsuz eleştiriler almıştı. Ancak Schofield, ölüm animasyonlarının bir kısmının henüz geliştirme sürecinde olduğunu dile getirdi. Geliştirici bu nedenle tamamlanmış herhangi bir ürünü veya mekaniği Season Pass'in arkasında saklamadıklarını belirtti.