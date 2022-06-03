The Callisto Protocol Çıkış Tarihi Belli Oldu - Haberler

Dün gece düzenlenen State of Play sunumunda korku türündeki The Callisto Protocol için çıkış tarihi açıklandı ve ilk oynanış fragmanı gösterildi.

Dead Space'in yaratıcı ismi Glen Schofield'in yeni korku oyunu The Callisto Protocol için nihayet çıkış tarihi verildi. PlayStation'ın düzenlediği State of Play etkinliğinde oyuna ait ilk oynanış fragmanı gösterilirken, 2 Aralık 2022′de çıkış yapacağı açıklandı.

Fragmanda oyunun dünyasına ve yaratıklara ilk kez bu kadar yakından bakma şansı veriyor. Bununla birlikte oyunun hikayesine ait ilk detaylar da belli oldu.

"2320'de Jupiter'in 'ölü ayı' Callisto'da geçen The Callisto Protocol, gizemli bir salgının ayı kaosa sürüklemesi sonrası Black Iron Hapishanesi'nde mahkum olan Jacob Lee'nin hayatta kalma hikayesini ele almaktadır. Hapishane gardiyanları ve mahkumlar, Biophage adı verilen canavarca yaratıklara dönüşürken; Jacob, Black Iron'ın dehşetinden kurtulmak ve United Jupiter Company'nin karanlık sırlarını ortaya çıkarmak için savaşmak zorundadır."

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Oyunun arkasındaki isim olan Schofield, dün geceki duyurunun ardından PlayStation Blog'da oyunla ilgili detayları açıkladığı yazıda, "Bilim kurgu hayatta kalma korku türüne yepyeni bir bakış açısı katarak köklerime döneceğim için heyecanlıyım" açıklamasında bulundu.

The Callisto Protocol, 2 Aralık 2022'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X ve PC platformları için çıkacak. Oyunun dün gösterilen ilk oynanış fragmanını ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

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