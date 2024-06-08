Test Drive Unlimited Solar Crown'ın PC demosu yayınlandı

İlk olarak Temmuz 2020'de Nacon Connect etkinliği sırasında duyurusu yapılan Test Drive Unlimited Solar Crown'ın 12 Eylül 2024'te piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Steam'de 780 TL'lik ön siparişe açılan Test Drive Unlimited Solar Crown'ın demo sürümü yayınlandı.

TEST DRIVE UNLIMITED SOLAR CROWN'IN DEMOSU YAYINLANDI

KT Racing'in geliştiriciliğini yapıp Nacon'ın yayıncılığını üstlendiği popüler açık dünya yarış oyunu serisi Test Drive Unlimited'ın yeni oyunu Solar Crown, 12 Eylül 2024'teki lansmanı öncesi oyunculara oyun hakkında deneyim sahibi olmaları için oyunun demo versiyonunu Steam'de yayınladı.

Test Drive Unlimited Solar Crown'ın PC demosunu Steam'den 17 Haziran tarihine kadar ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Henüz sistem gereksinimleri yayınlanmasa da oldukça yüksek PC gereksinimleri olduğunu hatırlatmakta da fayda var.

Steam Next Fest kapsamında mevcut olan demo, PC platformundaki gelecek oyunlara bir haftalık bir bakış sunuyor ve Solar Crown'ın da arasında yer aldığı birçok oyunun demolarını ve geliştiricilerle canlı yayınlarını içeriyor.

Toplamda, oyunun neredeyse 30 yarışını ve aktivitesini deneyimleyebileceksiniz. Ayrıca, oyundaki yaklaşık 100 arabanın 30'una yakınını sürebileceksiniz. Bu arabalar arasında, başlangıçta sunulan "Günlük Sürücü" sınıfındaki üç araba olan Alpine A110, Ford Mustang GT ve Nissan 370Z de yer alacak.