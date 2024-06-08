Üye Girişi
Haberler

Test Drive Unlimited Solar Crown'ın PC demosu yayınlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Açık dünya yarış oyunu serisi Test Drive Unlimited'ın yeni oyunu Solar Crown'ın PC demosu nihayet yayınlandı. Oyunu satın almadan önce deneyimlemek için önümüzdeki 9 gün oyunca Test Drive Unlimited Solar Crown'ı ücretsiz bir şekilde demo versiyonunu indirip deneyimleyebilirsiniz.

İlk olarak Temmuz 2020'de Nacon Connect etkinliği sırasında duyurusu yapılan Test Drive Unlimited Solar Crown'ın 12 Eylül 2024'te piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Steam'de 780 TL'lik ön siparişe açılan Test Drive Unlimited Solar Crown'ın demo sürümü yayınlandı.

TEST DRIVE UNLIMITED SOLAR CROWN'IN DEMOSU YAYINLANDI

KT Racing'in geliştiriciliğini yapıp Nacon'ın yayıncılığını üstlendiği popüler açık dünya yarış oyunu serisi Test Drive Unlimited'ın yeni oyunu Solar Crown, 12 Eylül 2024'teki lansmanı öncesi oyunculara oyun hakkında deneyim sahibi olmaları için oyunun demo versiyonunu Steam'de yayınladı.

Test Drive Unlimited Solar Crown'ın PC demosu yayınlandı

Test Drive Unlimited Solar Crown'ın PC demosunu Steam'den 17 Haziran tarihine kadar ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Henüz sistem gereksinimleri yayınlanmasa da oldukça yüksek PC gereksinimleri olduğunu hatırlatmakta da fayda var.

Steam Next Fest kapsamında mevcut olan demo, PC platformundaki gelecek oyunlara bir haftalık bir bakış sunuyor ve Solar Crown'ın da arasında yer aldığı birçok oyunun demolarını ve geliştiricilerle canlı yayınlarını içeriyor.

Test Drive Unlimited Solar Crown'ın PC demosu yayınlandı

Toplamda, oyunun neredeyse 30 yarışını ve aktivitesini deneyimleyebileceksiniz. Ayrıca, oyundaki yaklaşık 100 arabanın 30'una yakınını sürebileceksiniz. Bu arabalar arasında, başlangıçta sunulan "Günlük Sürücü" sınıfındaki üç araba olan Alpine A110, Ford Mustang GT ve Nissan 370Z de yer alacak.

Test Drive Unlimited Solar Crown'ın PC demosu yayınlandı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com - Gamegar

Test Drive Unlimited Solar Crown Dünya Steam Gamegar Haberler

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Bakmadan Geçme

''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title