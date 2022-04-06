Suudi veliaht prensi oyun dünyasına giriş yaptı! 216 milyon dolara dev şirketi satın aldı

Metal Slug ve Fatal Fury gibi kült oyunların geliştiriciliğini üstlenen Japon şirketin neredeyse tamamını satın aldı. Borsada listelenen şirketi Muhammed bin Selman Vakfı'na (MiSK) ait olan Electronic Gaming Development Company tarafından 216 milyon 737 bin dolara satın aldı.

216 MİLYON DOLARA SNK'YI SATIN ALDI

MiSK Vakfı'nın 216 milyon dolarlık satın alım sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Yatırım kararı, elektronik oyun endüstrisi ile beklenen büyüme doğrultusunda, gelecekte gerçek gelişme potansiyeline sahip oyun sektöründe birçok yenilikçi fikri mülkiyete sahip olan SNK'nın güçlü yeteneklerini de artıracaktır." sözlerine yer verdi.

VELİAHT PRENS OYUNLARA İLGİ DUYUYOR

Suudi Arabistan oyun endüstrisine karşı olan ilgisinden dolayı büyük yatırımlar yaptı. Geçtiğimiz aylarda dünya çapında Counter Strike Global Offensive oyununda turnuvalar düzenleyen espor şirketi Savy Gaming Group'u 1,5 milyar dolara satın almıştı. Ayrıca Capcom gibi önemli şirketlerden de yüzde 5'lik bir hisseyi 1 milyon dolara satın aldı