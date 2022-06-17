Birincil bakış açılı metroidvania bulmaca oyunu Supraland, ağırlıklı olarak Zelda, Metroid ve Portal'dan esinlenerek tasarlandı. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu olmasının ardından ise oyuncular Supraland'ın sistem gereksinimlerini araştırıyor. Peki, Supraland sistem gereksinimleri neler? Supraland kaç GB?

SUPRALAND SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Supraland'ı minimum grafiklerde oynayabilmeniz için Intel Core2Duo işlemci, 4 GB RAM ve GTX 780 ekran kartı gerektirmektedir. Önerilen ayarlarda oynamak için ise Intel Core i5 6600 veya AMD Ryzen 1600x işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GTX 10760 ekran kartı gerektirmektedir.

Supraland Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core2 Duo

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 780

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Supraland Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 6600 veya AMD Ryzen 1600x

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 1060 veya AMD RX 580

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

SUPRALAND KAÇ GB?

Supraland'ı oynamak için en temel kurulum ile 4 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

SUPRALAND KONUSU

Supraland seni zeki olarak kabul eder ve bağımsız bir şekilde oynamanı sağlar. Hikaye kısadır ve sana peşinden koşman için kapsamlı bir hikaye sunar, sonradan seni serbest bırakır. Supraland'ın oynama süresinin ise yaklaşık 15-30 saat sürmekte olduğu bildirildi.