Supraland sistem gereksinimleri neler? Supraland kaç GB?
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Supra Games'in geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği macera bulmaca oyunu Supraland'ın Epic Games'te ücretsiz olmasının ardından oyunu indirmek isteyen oyuncular Supraland'ın sistem gereksinimlerini merak ediyor. Peki, Supraland sistem gereksinimleri neler? Supraland kaç GB? Detayları haberimizde…
Birincil bakış açılı metroidvania bulmaca oyunu Supraland, ağırlıklı olarak Zelda, Metroid ve Portal'dan esinlenerek tasarlandı. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu olmasının ardından ise oyuncular Supraland'ın sistem gereksinimlerini araştırıyor. Peki, Supraland sistem gereksinimleri neler? Supraland kaç GB?
Supraland'ı minimum grafiklerde oynayabilmeniz için Intel Core2Duo işlemci, 4 GB RAM ve GTX 780 ekran kartı gerektirmektedir. Önerilen ayarlarda oynamak için ise Intel Core i5 6600 veya AMD Ryzen 1600x işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GTX 10760 ekran kartı gerektirmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core2 Duo
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 780
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 6600 veya AMD Ryzen 1600x
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 1060 veya AMD RX 580
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Supraland'ı oynamak için en temel kurulum ile 4 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.
Supraland seni zeki olarak kabul eder ve bağımsız bir şekilde oynamanı sağlar. Hikaye kısadır ve sana peşinden koşman için kapsamlı bir hikaye sunar, sonradan seni serbest bırakır. Supraland'ın oynama süresinin ise yaklaşık 15-30 saat sürmekte olduğu bildirildi.