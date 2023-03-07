SuperMassive, League of Legends koç ekibi hakkında duyuru yayınladı

League of Legends Şampiyonluk Ligi'nde son 4 haftada üç mağlubiyet alan Papara SuperMassive, koç ekibinde değişikliğe gitme kararı aldı. Sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru ile takım koçu Can "tacocat" Gormezano ile karşılıklı anlaşarak ayrılma kararı aldıklarını bildirdi. SuperMassive'in yeni koçu, takımda nişancı rolünde oynayan Anıl "HolyPhoenix" Işık üstlenecek.

Şampiyonluk Ligi'nin 6. haftasından itibaren geçerli olmak üzere kadrodaki tüm oyuncuların onayıyla birlikte takımın nişancısı HolyPhoenix, oyunculuğa ek olarak takım koçluğunu da üstlenecek. Ekipte kalan koç Kaan "Rider" Hacıbaltalı ise koç ekibindeki mevcut görevine HolyPhoenix ile birlikte devam edecek.

SUPERMASSIVE LOL KADROSUNUN KOÇU DEĞİŞİYOR

Papara SuperMassive'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda son dönemdeki beklenmedik sonuçların ardından oyuncuları ve koçlarıyla beraber değerlendirme seansı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yapılan görüşme sonrasında SuperMassive League of Legends takım koçu Can "tacocat" Gormezano ile oyun hakkında görüş farklılıkları yaşadıkları gerekçesiyle karşılıklı olarak yolları ayırma kararı alındı.

Boşlukta kalan takım koçluğuna ise SuperMassive kadrosunda nişancı rolündeki Anıl "HolyPhoenix" Işık'ın üstleneceği bildirildi.

Takımda koçluk görevi üstleneceğinin duyurulmasının ardından açıklamalarda bulunan Anıl Işık, "Geçmişteki birçok takımımda bu görevi zaten üstleniyordum. SUP bunu bu şekilde paylaşan tek takım oldu şeffaflık için. Oyuncu/Yayıncı/Influencer/Koç olarak elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Destekleriniz için çok teşekkürler." sözlerine yer verdi.