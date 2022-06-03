Street Fighter 6'dan yeni oynanış fragmanı yayınlandı - Haberler

PlayStation'ın State of Play etkinliğinde duyurulan bir diğer oyun ise Street Fighter 6 oldu. İlk olarak Şubat 2022'de duyurulan Street Fighter 6 için yeni fragman yayınlandı.

STREET FIGHTER 6 ÇIKIŞ TARİHİ

State of Play etkinliğinde yayınlanan fragman ile 2023 yılında PlayStation 4 ve PlayStation 5'e çıkış yapacağı duyurulan Street Fighter 6'nın ayrıca Xbox Series X|S ve PC için de çıkış yapacağı açıklandı. Yayınlanan fragman, bizleri ve hayranları çok heyecanlandırdı. Oyuncular bir an önce Street Fighter 6'nın çıkmasını istiyor.

Yaklaşık 35 yıldır geliştirilen Street Fighter serisi, yeni oyun ile farklı bir deneyim kazanıyor. Seri, kariyeri boyunca birçok farklı oyun modlarını ağırladı. Arce modu, çevrimiçi maçlar, eğitim modu, yerel savaşlara karşı savaşlar ve daha fazlasından rakipsiz bir oyun deneyimi sunmak için önceki oyunlarda bulunan modlarından ayrı olarak dünya turu ve savaş merkezi adlı iki yeni mod daha duyuruldu.

Şubat ayında duyurulan ilk Teaser fragmanından sonra, Street Fighter 6'dan hiç ses edilmedi. Bu süre zarfı boyunca Street Fighter 6, büyük bir yol katetmiş görünüyor.

YENİ KARAKTER DUYURULDU

Street Fighter 6 ile oyuna yeni bir yüz geliyor. Yeni oyuna geri dönen Ryu, Chun-Li ve Luke, hepsi bu yeni dönem için yeni tasarlandı. Onlara katılan yepyeni bir yüz ise Jamie oldu. Sarhoş boksa dayanan öngörülemeyen hareket kombolarıyla oyuna kendi yeteneğini katacak ve breakdance ve ki-unleashing içeceği içiyor.

Jamie, İkiz Ejderhalar Yun ve Yang'ın ayak izlerinde yürümek isteyen Çin Mahallesi'nden bir barış koruyucusudur. Uzman bir dansçı olan Jamie, adalet ve dostluğu her şeyin üstünde tutar ve kasabasını dövüş sanatlarıyla savunur.