Steam kullanıcıları arasında kullanılan en yaygın ekran kartı NVIDIA oldu

Her ay sonunda Steam'de yayınlanan donanım anketi sonuçları sırasında uzun süredir liderliğini koruyan NVIDIA GeForce GTX 1060, sırasını GTX 1650'ye bıraktı. Steam Donanım ve Yazılım Anketi'nin Kasım 2022 sonuçları belli oldu.

Steam kullanıcılarının en çok tercih ettiği ekran kartları arasında Nvıdıa, büyük bir rol oynamaktadır. Her ay sonunda yayınlanan Steam Donanım ve Yazılım Anketi'nin Kasım 2022 sonuçları açıklandı.

STEAM'DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN EKRAN KARTI

Geçtiğimiz aylar boyunca Steam kullanıcılarının en çok tercih ettiği ekran kartı sıralamasında NVIDIA GeForce GTX 1060 yer alırken, artık listenin ilk sırasında NVIDIA GeForce GTX 1650 yer aldı.

Ekim ayında GTX 1060 yüzde 7.62 ile ilk sıradayken GTX 1650 ise yüzde 5.61 ile gerisindeydi. Ancak, durumu Kasım ayında tersine çeviren GTX 1650, artık Steam'in en çok tercih edilen ekran kartı oldu.

STEAM KULLANICILARININ KULLANDIĞI EKRAN KARTLARI

Listeye neredeyse NVIDIA ekran kartları hakim iken AMD, 13. sırada yer aldı. Bir sonraki AMD ekran kartı ise 21. sıradaki RX 580 oldu. Hemen 6 sıra gerisinde de AMD Radeon RX 570 yer bulunuyor.