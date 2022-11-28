Steam'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu! 21 – 27 Kasım 2022

Steam'in 21 – 27 Kasım tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI – 27 KASIM

Steam Deck Call of Duty Modern Warfare 2 Red Dead Redemption 2 Warhammer 40,000: Darktide Cyberpunk 2077 God of War EA SPORTS FIFA 23 Persona 5 Royal It Takes Two Battlefield V

Steam'de haftanın en çok satan oyunları açıklandı ve Steam Deck, listenin ilk sırasına yükselerek kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Call of Duty Modern Warfare 2'nin lansman yapmasıyla beraber birkaç haftadır listenin ilk sırasını koruyan Modern Warfare 2, ikinciliğe geriledi.

Rockstar Games'in vahşi batı temalı açık dünyası Red Dead Redemption 2 ise tekrardan girdi ve üçüncü sırada yer aldı. Fatshark'ın Warhammer 40K: Darktide'ı ise listede bir sıra geriledi ve dördüncü oldu.

Cyberpunk 2077, beşinci sıraya yerleşirken God of War Ragnarok'un lansman yapmasıyla beraber 2018 God of War tekrardan listede yerini aldı. FIFA 23 ise yedinci sırada bulunurken Battlefield V ise son sırada yer alıyor.