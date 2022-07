Geçen yıl duyurulan Star Wars Knights of the Old Republic Remake süresiz olarak ertelendi ve oyunun geliştirme süreci durduruldu.

Bloomberg yazarı Jason Schreier'ın haberine göre, geçen yılki PlayStation Showcase'de duyurulan ve Aspyr Media'nın geliştirdiği Star Wars Knights of the Old Republic Remake askıya alındı. Söz konusu yazıda, Aspry'in "vertical slice" olarak adlandırılan oyuna ait bir demoyu Lucasfilm ve Sony'e sunmak amacıyla 30 Haziran itibarıyla tamamladığı ancak sunumdan bir hafta sonra Aspry yönetiminin oyunun tasarım yönetmeni Brad Prince ile sanat yönetmeni Jason Minor'ı kovduğu öne sürüldü. Bu gelişmenin stüdyo genelinde büyük bir şok etkisi yarattığı zira geliştirici ekibin oyunun geliştirme süreci ve hazırlanan demo için oldukça heyecan dolu olduğu ve plana göre ilerledikleri belirtildi.

2003 yapımı Star Wars Knights of the Old Republic'in yeniden yapımı olan proje ilk kez PlayStation Showcase 2021'de duyurulmuştu. Jason Schreier haberinde, bu projenin duyurulmadan önce üç yıldır yapım aşamasında olduğunu belirtti ve modern Star Wars oyunlarının EA dışında başka firmalar tarafından geliştirilmeye başlanmasının ilk örneklerinden biri olduğunun altını çizdi.

Star Wars KOTOR Remake, PlayStation 5 ve PC için çıkacaktı. Oyunun süresiz olarak ertelenmesi sonrası projenin akıbetinin ne olacağı henüz bilinmiyor. Öte yandan, Bloomberg'taki haberde Aspry yönetiminin stüdyo çalışanları ile yaptığı toplantıda Star Wars projesinin durdurulduğu ve yeni iş olanakları aradıkları belirtildi. Geçen yıl Embracer Group tarafından satın alınan Aspry, oyunun 2003'te çıkan orijinal versiyonunun iOS portunu da hazırlamıştı.

