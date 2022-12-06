Respawn Entertainment'ın geliştirip Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı aksiyon macera oyunu Star Wars Jedi Survivor'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Star Wars Jedi Survivor sistem gereksinimleri neler? Star Wars Jedi Survivor kaç GB? Detayları haberimizde…

STAR WARS Jedi: Survivor, STAR WARS Jedi: Fallen Order'daki olaylardan beş yıl sonra başlıyor. Galakside hayatta kalan son Jedi'lardan biri olma yükünü sırtında hissetmeye devam eden Cal'in sürekli peşinde olan İmparatorluk'tan bir adım önde kalması gerekiyor. Peki, Star Wars Jedi Survivor sistem gereksinimleri neler? Star Wars Jedi Survivor kaç GB? İşte detaylar…

STAR WARS JEDI SURVIVOR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Star Wars Jedi Survivor'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i7-7700 veya AMD Ryzen 5 1400 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartı gerkemektedir.

STAR WARS JEDI SURVIVOR MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci :Intel Core i7-7700 veya AMD Ryzen 5 1400

:Intel Core i7-7700 veya AMD Ryzen 5 1400 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 580 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 130 GB kullanılabilir alan

STAR WARS JEDI SURVIVOR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5 11600K veya AMD Ryzen 5 5600X

: Intel Core i5 11600K veya AMD Ryzen 5 5600X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX2070 AMD RX 6700 XT

: NVIDIA GeForce RTX2070 AMD RX 6700 XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 130 GB kullanılabilir alan

STAR WARS JEDI SURVIVOR KAÇ GB?

Star Wars Jedi Survivor'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 130 GB boş alan gerekmektedir.