Star Wars Jedi Survivor sistem gereksinimleri neler? Star Wars Jedi Survivor kaç GB?
Gamegar Haberleri
Respawn Entertainment'ın geliştirip Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı aksiyon macera oyunu Star Wars Jedi Survivor'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Star Wars Jedi Survivor sistem gereksinimleri neler? Star Wars Jedi Survivor kaç GB? Detayları haberimizde…
STAR WARS Jedi: Survivor, STAR WARS Jedi: Fallen Order'daki olaylardan beş yıl sonra başlıyor. Galakside hayatta kalan son Jedi'lardan biri olma yükünü sırtında hissetmeye devam eden Cal'in sürekli peşinde olan İmparatorluk'tan bir adım önde kalması gerekiyor. Peki, Star Wars Jedi Survivor sistem gereksinimleri neler? Star Wars Jedi Survivor kaç GB? İşte detaylar…
Star Wars Jedi Survivor'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i7-7700 veya AMD Ryzen 5 1400 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartı gerkemektedir.
- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci :Intel Core i7-7700 veya AMD Ryzen 5 1400
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 580
- DirectX : Sürüm 12
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 130 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : Intel Core i5 11600K veya AMD Ryzen 5 5600X
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX2070 AMD RX 6700 XT
- DirectX : Sürüm 12
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 130 GB kullanılabilir alan
Star Wars Jedi Survivor'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 130 GB boş alan gerekmektedir.