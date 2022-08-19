Spider-Man Remastered'da yayınlanan LGBTQ bayrak modu tartışmalara yol açtı

Özellikle PlayStation oyunlarının PC lansmanları sonrası modlama işlemleri, oyunun yayınlanmasından hemen sonra başlanıyor ve oyunun akışını, dokusunu değiştirecek birçok mod yayınlanıyor. Geliştirilen ve yüklenen bazı modlar ise sakıncalı içerik nedeniyle kaldırılıyor.

LGBTQ BAYRAKLARI ABD BAYRAĞI İLE DEĞİŞTİRİLDİ

NexusMods sitesinde yer alan bir mod geliştiricisi, yeni bir hesap açarak Marvel's Spider-Man Remastered'a yer alan LGBTQ bayraklarının ABD bayrağı ile değiştirildiği mod yayınlandı ve LGBTQ bayrağının ABD bayrağı ile yer değiştirilmesi üzerine oluşan şikayetler nedeniyle oluşturulan yeni hesap askıya alınırken yayınlanan mod ise kaldırıldı.

Oyunun içerisinde az yer alan LGBTQ bayrağının ABD bayrağına dönüştüren modun yayınlanması üzerine oyunculardan oluşan şikayetler ile yayınlanan mod, NexusMods da dahil olmak üzere diğer tüm mod sitelerinden kaldırıldığı bildirildi ve NexusMods açıklamada bulundu.

NEXUSMODS AÇIKLAMADA BULUNDU

NexusMods'un internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Birçok insanın odaklanmak istediği yasağı ele almak için, mod bir çorap kukla hesabı (yani sitede zaten bir hesabı olan biri tarafından yeni yapılmış bir hesap) tarafından yüklendi ve "Mike Hawk" adı altında yüklendi. Çok açık bir şekilde bir trol modu olmak için kasıtlı olarak yapıldı. Kullanıcının modu yüklemek için korkak gibi bir çorap kuklası yapması gerektiği gerçeği, trol yapma niyetini ve buna izin verilmeyeceğini bildiklerini gösterdi. Korkak olmasalardı, bunun yerine ana hesaplarını kullanmış olsalardı, modu kaldırıp onlara barındırmak istemediğimizi söylerdik, ancak adil bir şekilde uyarıldıktan sonra tekrar yüklerlerse onları yasaklardık. Çorap kuklasının yaratılması her türlü şüpheyi ortadan kaldırdı ve bizim için çok kolay bir karar haline getirdi. Hem çorap kukla hesabı hem de kullanıcının ana hesabı yasaklandı." sözlerine yer verdi.

Açıklamasının devamında "Kullanıcıların neleri değiştirip neyi modifiye edemeyeceği konusunda yetkili değiliz. Bir modu kaldırmamız, yalnızca Nexus Mods'da bulunamayacağı anlamına gelir, ne daha fazlası, ne de daha azı." sözlerine yer veren NexusMods, "Ayrıca, bu modu platformlarından kaldıran tek site olmadığımızı da not ediyoruz. Özel bir işletme olarak, platformumuzda hangi içeriği barındıracağımızı ve barındırmak istemediğimizi seçme hakkına sahibiz. Bu hakka, haklarınıza saygı gösterilmesini istediğiniz gibi saygı gösterin." dedi.