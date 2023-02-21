Souls-like Pinokyo oyunu Lies of P'nin çıkış tarihi açıklandı

Dark Souls'tan ilham alan Pinokyo oyunu Lies of P'nin bu yaz piyasaya sürüleceği açıklandı. Geliştirici ekip NEOWIZ, Lies of P'nin çıkış tarihini yeni bir fragman ile duyurdu.

Pinokyo'nun tanıdık hikayesinden esinlenen Lies of P, karanlık bir Belle Epoque dünyasında geçen aksiyon souls-like bir oyundur. Oyunun Steam sayfasında "Pinokyo'ya insan olma yolundaki amansız yolculuğunda rehberlik et," sözlerine yer veriliyor.

LIES OF P'NİN ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Geliştiriciliğini ve yayıncılığını yapan NEOWİZ, yayınlanan çıkış tarihi duyurusu ile souls-like türündeki Pinokyo oyunu Lies of P, Ağustos 2023'te PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S ve Microsoft Windows için piyasaya sürülecek.

2022 Gamescom Award'da üç ödüle layık görülen Lies of P, en çok beklenen Sony PlayStation oyunu, en iyi rol yapma oyunu ve en iyi aksiyon macera oyunu dallarında ödül aldı.