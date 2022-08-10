Sleeping Dogs sistem gereksinimleri neler? Sleeping Dogs kaç GB?
United Front Games'in geliştiriciliğini üstlenip Squar Enix'in yayıncılığını yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Sleeping Dogs'un sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Sleeping Dogs sistem gereksinimleri neler? Sleeping Dogs kaç GB? Detayları haberimizde…
Gizli bir polis görevinde olan Wei Shen olarak kimliğinizin açığa çıkmadan organizasyonda yükselmek için savaşmanızın gerektiği Sleeping Dogs'un sistem gereksinimleri, oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından "Sleeping Dogs sistem gereksinimleri" şeklinde aratılıyor. Peki, Sleeping Dogs sistem gereksinimleri neler? Sleeping Dogs kaç GB? İşte detaylar…
Sleeping Dogs'u en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core çift çekirdekli işlemciye, NVIDIA GeForce 8800 GT veya AMD ATI Radeon 3870 ekran kartına ve 2 GB RAM'e ihtiyaç duyulmaktadır.
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- İşletim Sistemi: Windows Vista Service Pack 2
- İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz veya Althon X2 2.7 GHz
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GT veya AMD ATI Radeon 3870
- Bellek: 2 GB
- Depolama: 15 GB boş alan
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core Quad-core veya AMD işlemci
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 veya AMD ATI Radeon 6950
- Bellek: 4 GB
- Depolama: 15 GB boş alan
Sleeping Dogs'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 15 GB boş depolama alanı gerekmektedir.