United Front Games'in geliştiriciliğini üstlenip Squar Enix'in yayıncılığını yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Sleeping Dogs'un sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Sleeping Dogs sistem gereksinimleri neler? Sleeping Dogs kaç GB? Detayları haberimizde…

Gizli bir polis görevinde olan Wei Shen olarak kimliğinizin açığa çıkmadan organizasyonda yükselmek için savaşmanızın gerektiği Sleeping Dogs'un sistem gereksinimleri, oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından "Sleeping Dogs sistem gereksinimleri" şeklinde aratılıyor. Peki, Sleeping Dogs sistem gereksinimleri neler? Sleeping Dogs kaç GB? İşte detaylar…

SLEEPING DOGS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Sleeping Dogs'u en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core çift çekirdekli işlemciye, NVIDIA GeForce 8800 GT veya AMD ATI Radeon 3870 ekran kartına ve 2 GB RAM'e ihtiyaç duyulmaktadır.

SLEEPING DOGS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows Vista Service Pack 2

İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz veya Althon X2 2.7 GHz

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GT veya AMD ATI Radeon 3870

Bellek: 2 GB

Depolama: 15 GB boş alan

SLEEPING DOGS ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core Quad-core veya AMD işlemci

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 veya AMD ATI Radeon 6950

Bellek: 4 GB

Depolama: 15 GB boş alan

SLEEPING DOGS KAÇ GB?

Sleeping Dogs'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 15 GB boş depolama alanı gerekmektedir.