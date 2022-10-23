Silent Hill 2 Yönetmeni Büyük Bir Teoriyi Çürüttü

Silent Hill 2 yönetmeni Masahiro Ito oyuna dair ortaya atılan büyük bir teoriyi çürüttü. Hayranlar ise sanat yönetmenine inanmamayı tercih ediyor.

Silent Hill 2 yönetmeni Masahiro Ito oyuna dair ortaya atılan büyük bir teoriyi çürüttü. Hayranlar ise sanat yönetmenine inanmamayı tercih ediyor.

Geçtiğimiz hafta duyurulan Silent Hill 2 Remake oyun dünyasının gündemine oturdu. Oyunun severleri ise yayımlanan fragman videosunda heyecanla beklenen oyun hakkında teoriler oluşturmaya başladı.

Bunlar arasında en çok ses getiren teori ise oyunun başında ana karakter James Sunderland'in aynadan kameraya doğru baktığını iddia ediyor. Bu da karakterin 4. duvarı kırdığı ve doğrudan oyuncuya baktığı anlamına geliyor. Oyunculara göre James Sunderland'in 4. duvarı kırması oyundaki başka bir gizemin çözümü olabilir.

Fakat oyuncu kitlenin bu teorisi oyunun sanat yönetmeni Masahiro Ito tarafından çürütüldü. Ito resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda James'in aynada kendine baktığını belirtti.

Twitter üzerinden paylaştığı parlatılmış fotoğrafta da görebildiğimiz gibi James gerçekten de kendi yansımasına bakıyor. Ito ise bu teorinin bir "headcanon" olduğunun altını çizdi. Bu geliştirici ekibin aklında böyle bir fikir olmadığı fakat hayranların bunu diledikleri gibi yorumlayabileceği anlamına geliyor.

Masahrio Ito ise bu tür headcanon teorilerine ve hayranların oyun hakkında kendi hikayelerini yazmasına gayet açık fikirli oluşuyla tanınıyor. Ancak hangi teorilerin doğru olup olmadığına açıklık getirmek istemesi de gayet doğal.

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Silent Hill 2 yönetmeni bu teoriyi çürütmüş olsa da oyunun hayranlarının büyük bir kısmı açıklamaya itibar etmedi. Ito pek çok hayranına neden bu teorinin mantıklı olmadığına dair açıklamalarda bulunsa da bazı hayranları "Sanat yönetmenlerinin oyunun hikayesi ve sembolizmleri ile ilgili yorum hakkı olmamalı" gibi yorumlarda bulundu. Ito ise bu yorumlar hakkında "Stephen King'in Annie Wilkes karakterinin gerçek olabileceğini düşünmeye başladım" tepkisini verdi.

Silent Hill 2 Remake çıkış tarihi ise henüz duyurulmadı. Oyun dünyasının efsanesi tamamen yeniden yapılmış bir şekilde ilerleyen yıllarda bizimle olacak. İlerleyen süreçte farklı Silent Hill oyunları çeşitli platformlarda yerini alacak. Bunun beraber yeni bir Silent Hill filminin de yolda olduğunu hatırlatalım.