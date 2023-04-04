Sifu, Steam'de 50 bin adet sattı

Şubat 2022'de piyasaya sürülen beta 'em up türündeki dövüş oyunu Sifu, bir yıl sonra Steam'de lansman yaptı. 28 Mart'ta Steam'de lansman yapan Sifu, 50 bin adet satışa ulaştı.

Sifu, platformda piyasaya sürüldükten sadece dört gün sonra steam'de 50 bin adet sattı. Geliştirici Sloclap'in beta 'em up oyunu, geçen yıl PC'de Epic Games'e özel olarak lansman yaptı, ancak 28 Mart 2023'te münhasırlığın sona ermesiyle beraber Steam'de de çıkış yaptı.

SIFU, STEAM'DE 50 BİN ADET SATTI

Sifu'nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda lansmandan dört gün sonra Sifu'nun Steam'de 50 bin adet satış yaptığı bildirilirken, yüzde 94 olumlu inceleme aldığını da açıkladı. Ayrıca Sifu'nun subreddit'i de 20 bin kullanıcıya ulaştı.

Sifu, 2022'nin en iyi bağımsız oyunlarından ve aksiyon oyunlarından biriydi ve bu başarıyla beraber dört ödülün de sahibi oldu.

SIFU HİKAYESİ

Sifu'da oyuncular, ailelerinin ölümünün intikamını almak isteyen genç bir Kung Fu öğrencisi rolünü üstlenirler. Oyun, oyuncu karakterinin her öldüğünde yaşlandığı benzersiz bir yaşlanma mekaniğine sahiptir ve karakter daha kırılgan hale geldikçe oyunu daha da zorlaştırır.

Oyunun başarısı, ilgi çekici oynanışına, çarpıcı görsellerine ve benzersiz yaşlanma mekaniğine bağlanabilir. Dövüş sanatları oyunlarının ve genel olarak aksiyon oyunlarının hayranları, Sifu'nun piyasaya sürülmesini hevesle bekliyorlardı ve oyun hayal kırıklığına uğratmadı.

Sloclap, yeni oyun modları ve tüm oyunculara ücretsiz olarak sunulacak ek içerikler de dahil olmak üzere lansman sonrası içerik için planlarını zaten duyurdu.

Henüz Sifu oynamadıysanız, kesinlikle kontrol etmeye değer. İlgi çekici oynanışı ve benzersiz yaşlanma mekaniği ile hızla Steam'deki en popüler aksiyon oyunlarından biri haline geliyor.