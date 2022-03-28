Rockstar Games duyurdu! GTA Online'a aylık abonelik sistemi geliyor

Rockstar Games, GTA Online için sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında oyunculara aylık 500.000 GTA $ depozito, özel araç yükseltmelerine erişim, oyun içi indirimler, kaçırılan oyun güncellemelerinin kilidini açacak mülk talep etme şansı ve daha fazlasını verecek yeni bir üyelik seçeneği olan GTA+ ekliyor.

GTA ONLINE'A AYLIK ABONELİK SİSTEMİ GELİYOR

Yalnızca yeni nesil konsol oyuncularının yararlanabileceği bu yeni üyelik sistemi ile yeni başlayan oyunculara özel fırsatlar yaşanacak. GTA 5'in yeni nesil konsollara çıkış yapmasıyla beraber GTA'ya birçok yeni nesil konsol oyuncusu katılacak.

Yeni nesil konsol oyuncularına oyunu daha kolay hale getirebilmek için yeni abonelik sistemini duyurdu. GTA+ üyeleri, Konsol mağazalarından ekstra bonus nakit sağlayan özel GTA + Shark kartlarından da yararlanabilir.

GTA+ FIRSATLARI

29 Mart'tan itibaren aktif olacak üyelik aylık 5,99 dolar karşılığında satışa sunulacak. GTA+ üyelerinin ilk ayında (29 Mart – 27 Nisan) elde edeceği avantajların listesi aşağıda yer almaktadır:

500.000 GTA$, Maze Bank hesabınıza otomatik olarak eklenecektir.

Principe Deveste Eight – Özel araç

La Mesa'da bulunan Auto Shop, Los Santos Tuners'ın çeşitli oyun güncellemelerini sunuyor. Mevcut Auto Shop sahipleri ek ücret ödemeden La Mesa'ya taşınabilir.

Feragat edilen LS Car Meet Üyelik ücretleri. GTA+ ile mevcut LS Car Meet üyelerine bu etkinlik döneminde 50.000 GTA$ geri ödeme yapılacak.

Gusset Frog Tee ve Broker Prolaps Basketball Top ve Short otomatik olarak gardırobunuza eklenecek.

Mammoth Avenger, HVY APC ve TM-02 Khanjali için The Conveyor kaplaması

Auto Shop için çeşitli ücretsiz boyalar ve amblemler

Hao'nun özel işler yarış serisinde 3X GTA$ ve RP

Sokak Yarışı Serisinde 2X Car Meet RP