Riot Games oyunları Xbox Game Pass'e geliyor

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Riot Games bünyesindeki tüm oyunlar avantajlarla beraber Xbox Game Pass'e geliyor. Tüm şampiyonlar ve ajanlar ilk günden itibaren kilidi açık olarak gelecek iken mevcut ajanların da kilidi açık olacak.

RIOT GAMES OYUNLARI XBOX GAME PASS'E GELİYOR

Oynaması ücretsiz olan Riot Games oyunlarını Xbox Game Pass'ten oynamak isteyen oyunculara birçok avantaj sunulacak. Örneğin: League of Legends'ta 160'tan fazla şampiyonun, her yeni şampiyon geldiği zaman direkt erişim ve %20 DP artışı gibi avantajlar sağlanacak.

1 Ocak 2023'ten önce hesaplarını bağlayan oyuncular için bazı sınırlı süreli bonuslar da bekliyor olacak. Riot Games hesabınızı Xbox'a bağlar ve Xbox Game Pass aboneliğin satın aldığınız takdirde faydalanabileceğiniz özellikler bunlardır:

VALORANT

Mevcut tüm ajanlar

Eklenen yeni ajanın direkt kilidi açılacak

Battle Pass, Event Pass ve Ajan kontrat sözleşmesinde %20 takviye

LEAGUE OF LEGENDS

160'tan fazla şampiyonun tümü

Eklenen yeni şampiyonun direkt kilidi açılacak

%20 DP artışı

TEAMFIGHT TACTICS (TFT)

1 Yıldızlı Nadir Küçük Efsane Taktikçiler

Nisan 2023'e kadar mevcut olan 4 Arena kostümü ve bundan sonra aylık rotasyonda 1 Arena kostümü

LEGENDS OF RUNETERRA

Fundations Set'teki tüm kartlar

LEAGUE OF LEGENDS: WILD RIFT

80'den fazla şampiyonun tümü

Eklenen yeni şampiyonunu direkt kilidi açılacak

%20 DP artışı

Ayrıca, 1 Ocak 2023 tarihine kadar Riot Hesaplarını ve Xbox profillerini birbirine bağlayan oyuncular da her oyunda bir bonus ödül kazanacak:

Valorant – Pocket Sage Buddy

– Pocket Sage Buddy League of Legends – Masterwork Chest and Key

Teamfight Tactics – Little Legend Rare Egg

Wild Rift – Random Emote Chest

– Random Emote Chest Legends of Runeterra – Prismatic Chest

RIOT HESABI XBOX'A NASIL BAĞLANIR?