Riot Games oyunları Xbox Game Pass'e geliyor
Gamegar Haberleri
Popüler video oyun şirketi Riot Games, League of Legends, Valorant, TFT, Legends of Runeterra, Wild Rift oyunlarını bolca avantajlarla Xbox Game Pass aboneliğine getiriyor. Peki, Riot Games hesabı Xbox'a nasıl bağlanır? İşte detayları...
1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Riot Games bünyesindeki tüm oyunlar avantajlarla beraber Xbox Game Pass'e geliyor. Tüm şampiyonlar ve ajanlar ilk günden itibaren kilidi açık olarak gelecek iken mevcut ajanların da kilidi açık olacak.
Oynaması ücretsiz olan Riot Games oyunlarını Xbox Game Pass'ten oynamak isteyen oyunculara birçok avantaj sunulacak. Örneğin: League of Legends'ta 160'tan fazla şampiyonun, her yeni şampiyon geldiği zaman direkt erişim ve %20 DP artışı gibi avantajlar sağlanacak.
1 Ocak 2023'ten önce hesaplarını bağlayan oyuncular için bazı sınırlı süreli bonuslar da bekliyor olacak. Riot Games hesabınızı Xbox'a bağlar ve Xbox Game Pass aboneliğin satın aldığınız takdirde faydalanabileceğiniz özellikler bunlardır:
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- Mevcut tüm ajanlar
- Eklenen yeni ajanın direkt kilidi açılacak
- Battle Pass, Event Pass ve Ajan kontrat sözleşmesinde %20 takviye
- 160'tan fazla şampiyonun tümü
- Eklenen yeni şampiyonun direkt kilidi açılacak
- %20 DP artışı
- 1 Yıldızlı Nadir Küçük Efsane Taktikçiler
- Nisan 2023'e kadar mevcut olan 4 Arena kostümü ve bundan sonra aylık rotasyonda 1 Arena kostümü
- Fundations Set'teki tüm kartlar
- 80'den fazla şampiyonun tümü
- Eklenen yeni şampiyonunu direkt kilidi açılacak
- %20 DP artışı
Ayrıca, 1 Ocak 2023 tarihine kadar Riot Hesaplarını ve Xbox profillerini birbirine bağlayan oyuncular da her oyunda bir bonus ödül kazanacak:
- Valorant – Pocket Sage Buddy
- League of Legends – Masterwork Chest and Key
- Teamfight Tactics – Little Legend Rare Egg
- Wild Rift – Random Emote Chest
- Legends of Runeterra – Prismatic Chest
- Xbox Uygulamasını bilgisayarınızda yükleyin ve güncellemesi olmadığından emin olun
- Riot Games hesabınızı Xbox'a bağlamak için ilk olarak PC'de Xbox uygulamasını açın ve Riot'un oyunlarından herhangi birini seçin.
- Oynat veya Yükle'ye tıklayın.
- Oradan, henüz bir hesabınız yoksa yeni bir Riot hesabı oluşturun ve Xbox profilinze bağlama adımlarında size rehberlik edecektir.
- Hesaplarınızı bağladıktan sonra avantajlarınızın kilidini açıldığını ve kullanıma hazır olduğunu belirten bir bildirim alacaksınız. Bu bildirim 24 saat içerisinde gelmektedir.