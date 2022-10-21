Resident Evil 4 Remake resmen duyuruldu! Çıkış tarihi ve fragmanı yayınlandı

Capcom tarafından geliştirilip yayınlanan popüler hayatta kalma korku oyunu Resident Evil 4 Remake, resmen duyuruldu! Resident Evil 4 Remake'ten oynanış fragmanı yayınlanırken Resident Evil 4 Remake'in ne zaman çıkacağı da açıklandı. Resident Evil 4 Remake, ne zaman çıkacak? Resident Evil 4 Remake ne kadar, kaç TL? Detayları haberin devamında...

Geçtiğimiz aylarda sadece sızıntıları etrafta dolaşan Resident Evil 4 Remake, CAPCOM tarafından nihayet resmiyete döküldü. Resident Evil Showcase sırasında Ashley Graham ve Adam Wong'u gösteren ve PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC'deki oynanışa daha fazla göz atmamızı sağlayan Resident Evil 4 Remake fragmanı yayınlandı. Peki, Resident Evil 4 Remake ne zaman çıkacak? Resident Evil 4 ne kadar, kaç TL? İşte tüm detaylar...

RESIDENT EVIL 4 REMAKE RESMEN DUYURULDU

Resident Evil 4'ün 2005 yılındaki lansmanından 18 yıl sonra Remake'i piyasaya sürüleceği açıklandı. Son teknoloji ile hayatta kalma korku oyununu 2023 için tekrardan tasarlayan geliştirici ekip Capcom, Resident Evil 4'ün orijinal oyununun özünü korurken, modernize edilmiş ve yeniden tasarlanmış bir hikaye ile ölümün, terörün ve arınmanın kesiştiği en son hayatta kalma korku oyunu yapmak için daha canlı ve daha detaylı grafikler sunuyor.

RESIDENT EVIL 4 REMAKE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geliştirici ve yayıncı Capcom, Resident Evil 4 Remake'in çıkış tarihi olarak önümüzdeki seneyi işaret etti. Resident Evil 4 Remake orijinal sürümünden 18 yıl sonra 24 Mart 2023 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacak.

RESIDENT EVIL 4 REMAKE KAÇ TL?

Resident Evil Remake 4'ün Steam fiyatı 563,47 TL olarak belirlenirken Deluxe Edition fiyatı ise 657,53 TL oldu.

Resident Evil Remake Standard Edition - 563,47 TL

Resident Evil Remake Deluxe Edition - 657,53 TL

RESIDENT EVIL 4 REMAKE KONUSU NE?

Racoon City'deki biyolojik felaketin üstünden 6 yıl geçti ve olaydan kurtulanlardan biri olan Leon Scott Kennedy, doğrudan Amerika Birleşik Devletleri başkanına rapor veren bir ajan olarak işe alındı. Sırtında birden fazla görev deneyimi olan Leon, başkanın kaçırılan kızını kurtarmak için görevlendirildi. Köylülerle ilgili çok yanlış bir şeylerin olduğu tenha bir Avrupa köyüne kadar takip eden Leon, cesur kurtarma ve zorlu korku hikayesinin perdesini açıyor.

LEON SCOTT KENNEDY KİMDİR?

1998 yılında Raccoon şehri Umbrella şirketinin yaptığı virüs deneyleri yüzünden büyük zarar görmüştür. Çok fazla can ve mal kaybı yaşanmıştır. Virüsün diğer şehirlere yayılmasını önlemek için Umbrella şirketi Raccoon şehrini nükleer bir füze ile yok etmiştir. Leon Scott Kennedy'nin şehirden kurtulan biri olduğu öğrenilince ABD ajanlığına alınmıştır. 6 yıl sonra Leon, ABD başkanının kızı olan Ashley Graham'ı kurtarmak için görevlendirilmiştir. Leon görevi için ispanyada bulunan bir köye gider.

RESIDENT EVIL 4 REMAKE NEREDE GEÇİYOR?

Resident Evil 4 Remake, ormanla çevrili, ürkütücü bir tarikata ev sahipliği yaptığı söylenen tenha bir Avrupa köyünde geçiyor.

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