Popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'da ücretsiz kaplamalar ve UC'leri reedem code'lar sayesinde erişebilirsiniz. Tüm bu hediyeleri almak için yapmanız gereken tek şey PUBG Mobile redeem code'ları girmeniz. Peki, PUBG Mobile redeem codes Kasım 2022 neler?

Geliştiricilerin oyunculara hediye amaçlı verdiği kodlar sayesinde oyuncular ücretsiz kaplamalar veya ücretsiz UC'ler kazanıyor. PUBG Mobile'da ücretsiz kodları elde etmeden önce oyunda yeni olanlar için kodların nasıl aktif edildiği öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyiniz.

PUBG MOBILE KODLAR NEREYE YAZILIR?

Redemption Center adresine gidin ve karakter ID'nizi, kodunuzu ve ekranda çıkan doğrulama kodunu giriniz. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olduktan sonra "OK" tuşuna basın. PUBG Mobile'ı açın ve "Posta" butonuna tıklayın. Açılan ekranda "Sistem" butonuna tıklayarak "Kod Ödülünü Kullan" yazan yere tıklayınız. Kodu kullan dedikten sonra "Al" tuşuna basın ve "Envanter" butonuna tıklayın. İşlemlerin ardından ödülünüzü envanterinizde görebilirsiniz.

PUBG MOBILE REDEEM CODES

Şu anda PUBG Mobile'da etkin bir kod bulunmamaktadır. Kodlar yayınlandığı zaman liste güncellenecektir.

PUBG MOBILE GEÇMİŞ REDEEM CODES

EBGURMTDOKS: Yarışçı Seti (Altın)

EHFJ4PUWIJHU: 1000 Gümüş Parça

HLJC5HVCN8E: İlk (5000 Kullanıcı) M416 Gun Skins için kodu kullanın

FET10FCAJ9: UMP-45 Silah Kaplaması

YI24HP5LQLA: Bumble Arı Seti

WU38FC19I: Motorlu Araç Kaplaması

NGXMPL4SREB: Efsanevi Kıyafet

XMEBDXJL1X: Rastgele Kıyafet

UF53216HEE: AKM Buzul Kaplaması

MCTBDB6TX: Görünüm (KAR98 Keskin Nişancı)

GMLQPJLZLQ: Gizli Tugay Seti

TPW0WLBPSS: Altın Tava

DKJU10GTDSM : 2100 gümüş parçası

DKJU8LMBPY : Ücretsiz gümüş parçası

UCBYSD800 : 800 UC

MIDASBUY : isim değiştirme

EKJONARKJO : M821 silah kaplaması

BBKTZEZET8 : PUBG Operasyon Aslan seti

BBKRZBZBF10 : 8PUBG Cannon Popularity

BAPPZBZXF8 : UMP-88 silah kaplaması

BBVNZBZ8M10

BBKVZBZ8FW 8

SCRLTJG6PZLB

GPKAHXJML7U

BTOQZHZ8CQ

PUBGMSANSLI

BUBCZBZM6U

BUBDZBZB6H

BUBEZBZ4HP

KIŞ KARNAVALI15 - Ödüller: Kış Karnavalı Sandığı

KIŞ BAYRAMI - Ödüller: Tavuk Madalyaları

BIFPZBZKBE

DUCKYPUBGM

BCAHZBIZ88B

JJCZCDZ9U

KALFANPUBGM

MRKHANPUBGM

EBGURMTDOKS

BBKTZEZET3

99GLVNTDFA

E4ERQA3QF6

C2GXEP85BP

R3HABPUBGM

BRT0ZBZAWK

BRTLZBZXTB

BRTRZBZ464

EHFJ4PUWIJHU - Ödüller: 1000 Gümüş Parça

DKJU10GTDSM - Ödüller: 2000 Gümüş Parça

UKUZBZGWF - Ödüller: Havai Fişekler

BIFOZBZE6Q

PUBGMOBILENP

ZADRQTMPH9F - Ödüller: Godzilla Companion

ZADROT5QLHP - Ödüller: MG3 Silah Görünümü

BAPPZEZMTB

GPHZDBTFZM24U

150NEWUPDATE - Ödüller: Mısır Takımı

SDYMKTKTH8 - Ödüller: Andy Karakteri

BMTDZBZPRD - Ödüller: Beyaz Tavşan Seti

BPHEZDZV9G - Ödüller: 1x Kalp (Tavuk)

BDPPYTZGS9Q - Ödüller: Andy Karakteri

BCMCZUF8QS - Ödüller: Karakter Kuponu Kullanım Kodu

BPHLZDZSH7 - Ödüller: 3 kalıcı Gölge Kız Seti (PUBG Mobile Pakistan)

BPGOZDZBDG - Ödüller: Kalıcı Off-road Buggy (PUBG Mobile Pakistan)

BPGKZDZJS7 - Ödüller:30 3 günlük Off-road Buggy (PUBG Mobile Pakistan)

BPGCZDZ6JT - Ödüller: 80 PMWI Şanslı Sandık (PUBG Mobile Pakistan)

BPHAZDZVQ8 - Ödüller: 3000 Kalp (Tavuk) (PUBG Mobile Pakistan)

BMTEZBZPPC - Ödüller: Domuz Yavrusu Seti

BMTBZBZ4ET - Ödüller: Jester Kahraman Başlığı ve Jester Kahraman Seti (1gün)

PUBGMCREATIVE

BNBEZBZECU

BMTDZBZPRO

KZCZBENE

LEVIN1QPCZ - Ödüller: Yarışçı Seti (Altın)

DKJU8LMBPY - Ödüller: Gümüş Parçalar

UCBYSD800 - Ödüller: Ücretsiz UC

SD16Z66XHH - Ödüller: SCAR-L Silah Görünümü

KARZBZYTR

R89FPLM9S - Ödüller: Refakatçi

PUBGMOBILEBD

5FG10D33 - Ödüller: Falcon

S78FTU2XJ - Ödüller: Yeni Dış Görünüm

BMTFZBZQNC - Ödüller: Drifter Seti (1 gün)

BAPPZBZXF5 - Ödüller: UMP-45 Silah Kaplaması

BMTCZBZMFS - Ödüller: Pembe Set (kıyafet) ve Pembe kedi kulaklıkları

BMTGZBZBKQ - Ödüller: M416 Skin

TQIZBz76F - Ödüller: Motosiklet Kaplaması

LEVKIN1QPCZ - Ödüller: Pacer Set - Altın

YENİDEN ADLANDIRMA KARTI KODLARI

Aşağıda Kartları Yeniden Adlandır için bazı kodlar bulacaksınız. Kodlar yalnızca onları talep eden ilk 1000 kişi tarafından kullanılabilir, bu yüzden hızlı olun! Bazıları, maksimum kod sayısı zaten kullanılmışsa hata verebilir.