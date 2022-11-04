PUBG Mobile görünmez harf nasıl yapılır?
Gamegar Haberleri
Mobil oyuncuların vazgeçilmezi olan PUBG Mobile'da oyuncular görünmez harfin nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, PUBG Mobile görünmez harf nasıl yapılır? PUBG Mobile PC görünmez harf nasıl yapılır? Detayları haberimizde…
PUBG Mobile oynayanların en az bir kere karşılaştığı görünmez isimli oyuncuların görünmez harfi nasıl yaptığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, PUBG Mobile görünmez harf nasıl yapılır? PUBG Mobile PC görünmez harf nasıl yapılır? İşte detaylar…
PUBG Mobile oynarken "PUBG Master" gibi arasında boşluk bulunan isimlerle daha önce karşılaşmışsınızdır. PUBG Mobile'da kullanıcı adı oluştururken boşluk kullanılmasına izin verilmemesinin ardından bu yöntem ile PUBG Mobile'da görünmez harf ile boşluk bırakarak isim oluşturabilirsiniz.
- İlk olarak profil sayfasına giriş yapın
- Bu bölümde isminizin hemen yanındaki kalem simgesine tıklayın.
- Kullanıcı adınızda boşluk bırakacağınız yere tıklayın
- Boşluk bıraktığınız yere ' H ' veya ' I harflerinden birini araya yapıştırın. (Örnek: "PUBGHMaster")
- Kullanıcı adınızı kaydedip oyuna giriş yapın.
- Yapıştırdığınız bu harfler oyunda görünmeyeceği için isminiz sanki boşluk bırakılmış gibi gözükecektir.
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- Profilinizin yer aldığı sayfayı açın.
- İsminizin hemen yanında bulunan düzenleme sekmesine giriş yapın.
- Kullanıcı adınızda ayıracağınız yere tıklayın.
- İsminizde boşluk bırakacağınız yere klavyeden "alt+1060" tuşlarına basarak boşluk oluşturabilirsiniz.