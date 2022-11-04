Mobil oyuncuların vazgeçilmezi olan PUBG Mobile'da oyuncular görünmez harfin nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, PUBG Mobile görünmez harf nasıl yapılır? PUBG Mobile PC görünmez harf nasıl yapılır? Detayları haberimizde…

PUBG Mobile oynayanların en az bir kere karşılaştığı görünmez isimli oyuncuların görünmez harfi nasıl yaptığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, PUBG Mobile görünmez harf nasıl yapılır? PUBG Mobile PC görünmez harf nasıl yapılır? İşte detaylar…

PUBG MOBILE GÖRÜNMEYEN İSİM

PUBG Mobile oynarken "PUBG Master" gibi arasında boşluk bulunan isimlerle daha önce karşılaşmışsınızdır. PUBG Mobile'da kullanıcı adı oluştururken boşluk kullanılmasına izin verilmemesinin ardından bu yöntem ile PUBG Mobile'da görünmez harf ile boşluk bırakarak isim oluşturabilirsiniz.

PUBG MOBILE GÖRÜNMEZ HARF NASIL YAPILIR?

İlk olarak profil sayfasına giriş yapın Bu bölümde isminizin hemen yanındaki kalem simgesine tıklayın. Kullanıcı adınızda boşluk bırakacağınız yere tıklayın Boşluk bıraktığınız yere ' H ' veya ' I harflerinden birini araya yapıştırın. (Örnek: "PUBGHMaster") Kullanıcı adınızı kaydedip oyuna giriş yapın. Yapıştırdığınız bu harfler oyunda görünmeyeceği için isminiz sanki boşluk bırakılmış gibi gözükecektir.

PUBG MOBILE PC GÖRÜNMEZ HARF NASIL YAPILIR?