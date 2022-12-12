PUBG Mobile'dan 317 bin kişi daha banlandı

PUBG Mobile'ın anti hile sistemi BanPan, 2 – 8 Aralık tarihleri arasında kalıcı olarak 317 bin 63 hesabı ve 5 bin 315 cihazı banladığını açıkladı. Banlanan hesapların yanı sıra sosyal medyadan da hileye yönelik teşvik gönderileri ve hesapları kaldırıldı.

Mobil oyuncuların vazgeçilmezi haline gelen PUBG Mobile, hilecileri oyundan uzaklaştırmaya devam ediyor. PUBG Mobile'ın Twitter hesabından yapılan duyuru ile yaklaşık 320 bin hesap banlanırken 5 bin cihaz da kalıcı olarak yasaklandı.

PUBG MOBILE'DA 317 BİN HESAP BANLANDI

PUBG Mobile'ın anti hile sistemi BanPan, 2 – 8 Aralık tarihleri arasında 317,063 hesabı ve 5,315 cihazı banladığını açıkladı. Banlanan hesaplarda kullanılan hilelerin yüzde 71 ile çoğunluğunu X-Ray Görüş hilesi oluştururken yüzde 11 ile Otomatik Nişan hilesi, yüzde 8 oranla Hasar Alanını Düzenleme, yüzde 6 oranla diğer hileler kullanılırken yüzde 4 oranla ise hız hilesi tespit edildi.

SOSYAL MEDYADAN DA KALDIRILDI

PUBG Mobile'da hile kullanan hesapların yanı sıra sosyal medyada hileye dair yapılan paylaşımlar da kaldırıldı. Facebook'ta 70 bin 489 kişilik 23 sayfa ve grupta kapatıldı, Instagram'da 1.2 milyon takipçili bin 465 hesap kapatıldı, TikTok'ta 161,6 milyon izlenmeye sahip 20 bin 377 video silindi ve YouTube'dan ise 5,7 milyon görüntülenme alan 3 bin 554 video kaldırıldı.

BANLANAN HESAPLAR RANKLARI

PUBG Mobile'dan banlanan 317 bin hesabın rankları ise aşağıdaki şekildedir: