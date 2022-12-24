PlayStation Plus Ocak 2023 oyunları sızdırıldı

Her ay kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren PlayStation Plus'ın Ocak 2023 oyunları sızdırıldı. Yeni yılda PS4 ve PS5'in PlayStation Plus kullanıcılarını Star Wars Jedi Fallen Order, Fallout 76 ve Axiom Verge 2 bekliyor olacak.

Sony'nin PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları için ücretsiz olarak yayınladığı oyunları sızdırıldı. PlayStation Plus aboneliği ile Ocak 2023'te kullanıcılarına ücretsiz olarak verilecek oyunlar Delabs kullanıcısı billbil-kun tarafından sızdırıldı.

Dealbs kullanıcısı billbil-kun, Star Wars Jedi Fallen Order, Fallout 76 ve Axiom Verge 2'yi Ocak 2023'te PlayStation Plus'a PS5 ve PS4 aboneleri için ücretsiz verileceğini bildirdi. Oyunların 03 Ocak - 07 Şubat 2023 tarihleri arasında ücretsiz olacağı açıklandı.

PLAYSTATION PLUS OCAK 2023 OYUNLARI

Star Wars Jedi Fallen Order (PS5, PS4)

Fallout 76 (PS4)

Axiom Verge 2 (PS5, PS4)

STAR WARS JEDI FALLEN ORDER

Respawn'dan 3. şahıs aksiyon-macera oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order'da galaksiyi kapsayan bir macera sizi bekliyor. Terk edilmiş bir Padawan, İmparatorluğun bir adım önünde kalırken eğitimini tamamlamalı, yeni güçlü Güç yetenekleri geliştirmeli ve ışın kılıcı sanatında ustalaşmalıdır.

FALLOUT 76

Bethesda Game Studios, seni Fallout 76'ya davet ediyor. Bombaların düşüşünden 25 yıl sonra, sen ve senin gibi diğer sığınak sakinleri nükleer kıyamet sonrası Amerika'ya adım atıyor. Fallout hikâyesine ek olan bu çok oyunculu açık dünyada, geniş Çorak Topraklar'ı keşfet.

AXIOM VERGE 2

Birçoğunuz Axiom Verge oynadınız veya bu oyunun bağımsız oyunlardaki "Metroidvania" maceraları için bir referans noktası olarak anıldığını biliyorsunuz. Axiom Verge'in uzun zamandır beklenen devam oyunu Axiom Verge 2, yeni karakterler, yetenekler ve oynanışla yeni bir dünyanın kapılarını açıyor.