PlayStation Plus Kasım Ayı Oyunları Sızdı

Essential seviyesindeki aboneler için PlayStation Plus kasım ayı oyunları resmi duyurudan bir gün önce ortaya çıktı.

PlayStation'ın yenilenen abonelik servisi PS Plus'ın ilk seviyesi olan Essential için önümüzdeki ay sunulacak oyunlar belli oldu. Her ay PlayStation Plus oyunlarını başarılı şekilde sızdırmasıyla tanınan "billbillkun" adlı kullanıcı yine Dealabs üzerinden PlayStation Plus kasım ayı oyunlarını paylaştı. Buna göre, PlayStation Plus Essential için kasım ayı oyunları şu şekilde olacak:

Nioh 2 (PS5, PS4)

Heavenly Bodies (PS5, PS4)

LEGO Harry Potter Collection (PS4)

Team Ninja'nın geliştirdiği Nioh 2, souls-like oyunların başarılı örneklerinden biri olarak sayılan Nioh serisinin son çıkan oyunu. Heavenly Bodies ise 1970'lerin uzay kozmonotlarının senaryolarını içeren, yer çekimsiz ortamda, fizik temelli bir uzay simülasyonu oyunu.

Nioh 2 ve Heavenly Bodies oyunlarının hem PS5 hem de PS4 versiyonları yer alacak. LEGO Harry Potter Collection'ın sadece PS4 versiyonu verilecek ancak bu oyun PS5 üzerinden de geriye uyumluluk aracılığıyla oynanabilecek.

Söz konusu PS Plus Essential oyunları, üst kademe PS Plus Extra ve Premium/Deluxe aboneleri tarafından da ücretsiz elde edilebilecek.

PS Plus Essential oyunları her ayın son çarşamba günü resmi olarak duyuruluyor. Bu bağlamda, PlayStation Plus Essential için kasım ayı oyunları 26 Ekim'de duyurulacak.

Sony, bu yılın haziran ayında PlayStation Plus servisini yenileyerek üç kademeli bir abonelik hizmetine dönüştürmüştü. Bu kapsamda PS Plus Extra ve Premium/Deluxe olarak adlandırılan yeni kademelerde yüzlerce oyundan oluşan bir kütüphane kullanıcılara sunuluyor.