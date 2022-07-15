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PlayStation Plus Extra ve Premium Temmuz Oyunları Belli Oldu

SaveButonu - Gamegar
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PlayStation Plus Extra ve Premium Temmuz Oyunları Belli Oldu

Yenilenen PS Plus sistemindeki PlayStation Plus Extra ve Premium için temmuz ayı oyunları açıklandı.

Yenilenen PS Plus sistemindeki PlayStation Plus Extra ve Premium için temmuz ayı oyunları açıklandı. Listede toplamda 17 oyun yer alıyor.

Üç kademeli abonelik içeren yeni PlayStation Plus'ın Extra ve Premium (Türkiye'de Deluxe) kademeleri için bu ay sunulacak oyunlar duyuruldu. PlayStation Blog'da yer alan duyuruya göre, PlayStation Plus Extra ve Premium temmuz oyunları şu şekilde:

Stray (PS5, PS4) - Çıkış gününde

Final Fantasy VII Remake (PS4)

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

Marvel's Avengers (PS4, PS5)

Assassin's Creed Unity (PS4)

Assassin's Creed IV Black Flag (PS4)

Assassin's Creed Rogue Remastered (PS4)

Assassin's Creed Freedom Cry (PS4)

Assassin's Creed: The Ezio Collection (PS4)

Saints Row IV: Re-Elected (PS4)

Saints Row Gat out of Hell (PS4)

Spirit of the North: Enhanced Edition (PS5)

Ice Age: Scrat's Nutty Adventure (PS4)

Jumanji The Video Game (PS4)

Paw Patrol on a Roll! (PS4)

ReadySet Heroes (PS4)

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Yukarıdaki listede yer alan oyunlar PS Plus Extra ve Premium/Deluxe aboneleri tarafından 19 Temmuz itibarıyla ücretsiz indirilebilecek. PS Plus Premium/Deluxe kademesinde yer alan abonelere ayrıca aşağıdaki iki yeni Klasik Katalog oyunu sunulacak.

LocoRoco Midnight Carnival (PSP)

No Heroes Allowed! (PSP)

Ay başında ise ilk kademe olan PS Plus Essential ve üstündeki aboneler için üç oyun duyurulmuştu. Bunlar Crash Bandicoot 4: It's About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ve Arcadegeddon idi.

SaveButonu / Gamegar

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