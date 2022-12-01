PlayStation Plus Aralık 2022 ücretsiz oyunları belli oldu

Sony Interactive Entertainment'ın İçerik Edinme ve Operasyonlar Direktörü Adam Michel'in PlayStation Blog sitesinde yayınladığı yeni gönderi ile Playstation Plus'ın Aralık 2022 ücretsiz oyunları açıklandı. Her ay kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren Playstation Plus, bu ay 1100 TL değerinde üç adet oyun veriyor.

PLAYSTATION PLUS ARALIK 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI

Mass Effect Legendary Edition – PS4

Divine Knockout: Founder's Edition – PS4, PS5

Biomutant – PS4, PS5

Playstation Plus Aralık 2022 oyunlarının sızdırıldığını 30 Kasım Çarşamba günü açıkladıktan saatler sonra PlayStation Blog sitesinde Aralık 2022'nin ücretsiz oyunları açıklandı.

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Bu oyunlar, PlayStation Plus Essential, Extra ve Premium üyelerinin 6 Aralık Salı gününden 2 Ocak Pazartesi gününe kadar oyun kütüphanelerine eklemeleri için mevcut olacak. Aralık ayı PlayStation Plus Ekstra ve Premium Oyun Kataloğu serisi bu ayın sonlarında duyurulacak.

DIVINE KNOCKOUT: FOUNDERS EDITION

Doğrudan PlayStation Plus'a açılan bu üçüncü şahıs platform savaşçısı, türe yepyeni bir boyut katıyor. Düşmanları savunmasız hale getirmek için onlara hasar verin, ardından onları benzersiz, üçüncü şahıs bakış açısıyla arenadan parçalayın. Herkül olarak kayaları fırlatmak veya Mjolnir'i Thor olarak kullanmak için 10 oynanabilir tanrıdan birini seçin. Ardından, ustalaşmak için kendi mekanikleriyle farklı arenalarda savaşın. Çeşitli oyun modlarını keşfetmek için arkadaşlarınızla 3v3 Arcade modunu oynayın veya hardcore 1v1 ve 2v2 Duels'te oynayın. DKO, çapraz oynama ve çapraz ilerleme özelliklerine sahiptir. Bu Kurucu Sürümü, oyunun DKO ve bonus içeriğinin yanı sıra Smite'de DKO'dan ilham alan bir görünümün kilidini açar.

MASS EFFECT LEGENDARY EDITION

Mass Effect Legendary Edition ile büyük beğeni toplayan Mass Effect üçlemesinde Komutan Shepard efsanesini yeniden yaşayın. Tek oyunculu temel içerik ve Mass Effect, Mass Effect 2 ve Mass Effect 3 oyunlarından 40'tan fazla DLC'yi içerir ve promosyon silahları, zırhlar ve paketler de dahil olmak üzere - 4K Ultra HD için yeniden düzenlenmiş ve optimize edilmiştir.

BIOMUTANT

Bu açık dünya, kıyamet sonrası kung-fu masalı RPG'sinde yakın dövüş, atış ve mutant yetenek aksiyonunu karıştırın. Bir veba toprağı mahvediyor ve Yaşam Ağacı köklerinden ölüm akıtıyor. Kabileler bölünmüş durumda. Kargaşa içindeki bir dünyayı keşfedin ve kaderini tanımlayın - kurtarıcısı mı olacaksınız yoksa onu daha karanlık bir kadere mi götüreceksiniz? Görünüşünüzü ve oynama şeklinizi değiştirmek için genetik yapınızı yeniden kodlayın, Kendi benzersiz eğik çizginizi oluşturmak için parçaları karıştırın ve eşleştirin, yakın dövüş silahlarını, tabancaları, tüfekleri, av tüfeklerini ve daha fazlasını ezin ve delin. PS5 sürümü, yerel 4K ve HDR desteğine ve üç farklı grafik moduna sahiptir.