PlayStation Plus Aralık 2022 ücretsiz oyunları belli oldu

PlayStation Plus Aralık 2022 oyunlarının dün sızdırılmasının ardından bugün PlayStation Blog'da 6 Aralık'tan itibaren PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek Aralık 2022 ücretsiz oyunları belli oldu. Aralık ayında PlayStation Plus kullanıcılarına 1100 TL değerinde üç adet ücretsiz oyun verilecek.