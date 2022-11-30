PlayStation Plus Aralık 2022 oyunları sızdırıldı

Her ay kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren PlayStation Plus'ın Aralık 2022 oyunları sızdırıldı. Aralık ayında PlayStation Plus kullanıcılarını PS4 ve PS5'te Mass Effect Legendary Edition, Biomutant ve Divine Knockout bekliyor olacak.

Sony'nin PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları için ücretsiz olarak yayınladığı oyunlar sızdırıldı. PlayStation Plus aboneliği ile kullanıcılara ücretsiz olarak verilecek oyunlar DElabs kullanıcısı billbil-kun tarafından sızdırıldı.

Dealabs kullanıcısı billbil-kun, Mass Effect Legendary Edition, Biomutant ve Divine Knockout'ın Aralık ayında PlayStation Plus'a PS5 ve PS4 aboneleri için ücretsiz olacağını bildirdi. PlayStation Plus oyunlarının 6 Aralık 2022 – 3 Ocak 2023 tarihleri arasında ücretsiz olacağı açıklandı.

PLAYSTATION PLUS ARALIK 2022 OYUNLARI

Mass Effect Legendary Edition (PS4)

Biomutant (PS4, PS5)

Divine Knockout (PS4, PS5)

MASS EFFECT LEGENDARY EDITION

Mass Effect Legendary Edition, çok sevilen Mass Effect, Mass Effect 2 ve Mass Effect 3 oyunlarından tek oyunculu temel içerikleri ve 40'tan fazla DLC'yi; promosyon silahlarını, zırhları ve paketleri içerecek ve bunlar yeniden düzenlenmiş ve 4K Ultra HD için optimize edilmiş olacak.

BIOMUTANT

Bir salgın dünyayı kırıp geçiriyor ve Yaşam Ağacı köklerinden ölüm saçıyor. Kabileler bölünmüş durumda. Çalkantılı bir dünyayı keşfedin ve kaderini belirleyin: Onu kurtaracak mısınız yoksa daha karanlık bir geleceğe mi sürükleyeceksiniz?



DIVINE KNOCKOUT

Dünyanın tek 3. şahıs platform dövüşçüsünde tanrıları nakavt edin! Küçük ama kudretli bir efsane tanrısı olun, üç boyutun hepsinde savaşın ve üstün hüküm sürmek için arkadaşlarınızı haritadan silin.