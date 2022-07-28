PlayStation Plus'a bu ay 8 adet Yakuza oyunu geliyor

Ağustos ayından itibaren PlayStation Plus'ın Premium ve Extra abonelerine özel toplamda 8 adet Yakuza serisinin oyunları geleceği bildirildi.

PLAYSTATION PLUS'A 8 ADET YAKUZA OYUNU GELİYOR

Kazuma Kiryu efsanesinin ve en son oyunu Yakuza: Like A Dragon'u içeren beğenilen Yakuza serisi, Ağustos ayı ile beraber PlayStation Plus'a geliyor. Sega'nın uzun süredir devam eden serisi önümüzdeki aydan itibaren PS Plus kullanıcıları ile buluşacak.

1 - Yakuza: Like A Dragon | Essential / Extra / Premium

Bu aksiyon RPG'sinde underdog'dan ejderhaya seviye atlayın. Tokyo'daki düşük rütbeli bir yakuza ailesinin düşük rütbeli bir homurdanması olan Ichiban Kasuga, işlemediği bir suç için 18 yıl hizmet ettikten sonra topluma geri döner. Ailesinin ihanetinin ardındaki gerçeği ortaya çıkarırken, günümüz Japon şehrinde yolunuzu keşfederken ve savaşırken. Toplumun dışlanmışlarından oluşan bir paçavra grubundan bir parti oluşturun, yeni yeteneklerin ve kombo becerilerin kilidini açmak için onlarla zaman geçirin. Kendinizi go-karting, arcade oyunları veya 50 alt hikayeye kaptırmak için arayışınızdan zaman ayırın.

2 - Yakuza 0 | Extra / Premium

80'lerin parıltısı, cazibesi ve dizginlenemeyen çöküşü Yakuza 0'a geri döndü. Kahramanı Kazuma Kiryu ve serinin müdavimi Goro Majima ile Tokyo ve Osaka'da cehennem gibi savaşın. Basit bir borç tahsilatı yanlış gittiğinde kendisini nasıl sıkıntılı bir dünyada bulduğunu keşfetmek için eski gibi oynayın. Ardından, Goro Majima'nın gümüş parmaklı ayakkabılarına adım atın ve bir kabare kulübünün sahibi olarak "normal" hayatını keşfedin.

3 - Yakuza Kiwami | Extra / Premium

İlk Yakuza oyunu 2005 yılında PS2'de piyasaya sürüldü. Bu PS4 yeniden yapımı, bu deneyimi sıfırdan yeniden inşa ediyor. En iyi arkadaşını kurtarmak için işlemediği bir suçtan on yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra Japonya sokaklarına dönen Kazuma Kiryu'nun ilk günlerini takip edin.

4 - Yakuza Kiwami 2 | Extra / Premium

Yakuza'nın devam filmi, sadece orijinali güncellemekle kalmayıp, aynı zamanda ana oyunun olaylarından önce Goro Majima'nın oynadığı oynanabilir bir macera ile genişleterek yeniden yapım muamelesi görüyor. İlk Yakuza olaylarından bir yıl sonra, bir suikast, rakip klanlar arasında barışa aracılık etmek ve Kansai Ejderhası olarak bilinen Ryuji Goda ile yüzleşmek için Kazuma Kiryu'yu huzurlu bir hayattan çıkarır.

BU YILIN İLERİSİNDE GELECEK YAKUZA OYUNLARI

5 - Yakuza 3 Remastered | Premium

Kazuma Kiryu emekliliğini kazanmıştı. Yine de, geçmişinden gelen bir gölge yeni hayatını eski klanının ve siyasi dünyasınınkiyle karıştırmakla tehdit ettiğinde, bir yetimhanenin bekçisi olarak yeni hayatından koparıldı. Yeni koğuşlarını kurtarmaya yardımcı olmak için uykusuz Kamurocho şehrinde, Tokyo'da ve Okinawa'nın tropikal topraklarında maceraya atılın.

6- Yakuza 4 Remastered | Premium

Yakuza hikayesi, seride ilk kez birden fazla kahramanı kontrol edeceğiniz için genişliyor, dört ruh - bir kredi köpekbalığı, ölüm sırası mahkumu, yozlaşmış bir polis ve efsanevi eski yakuza Kazuma Kiryu - bir cinayeti çözmek için bir araya geliyor. Para, güç, statü ve onur üzerindeki gizli bir savaşın yanı sıra her şeyin merkezindeki gizemli kadını ortaya çıkarın.

7 - Yakuza 5 Remastered | Premium

Birden fazla bakış açısı, Tojo Klanı ve Omi İttifakı arasındaki barış dağılırken bir kez daha genişleyen bir hikayeyi şekillendiriyor. Kazuma Kiryu da dahil olmak üzere beş farklı karakter olarak, yakuza örgütleri savaşa girerken hikayeleri iç içe geçmiş beş büyük şehirde oynayın.

8 - Yakuza 6: The Song of Life | Extra / Premium

Kazuma Kiryu'nun destansı hikayesinin sonunda, Dojima Ejderhası, genç mahallesi Haruto'yu korumaya ve Haruto'nun annesine yapılan korkunç saldırının ardındaki gizemi keşfetmeye çalışırken koruyucu babanın sorumluluğunu üstlenir. Onomichi, Hiroşima'yı keşfedin ve bazı beklenmedik arkadaşların yardımıyla acımasız bir suç yeraltı dünyasına geri dönün, Haruto'yu arayan klanları alt edin ve aradığınız cevapları bulun.