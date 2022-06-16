PlayStation'da Mayıs ayının en çok indirilen oyunları açıklandı
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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PlayStation'ın internet sitesinde yaptığı paylaşımda PlayStation 4, PlayStation 5 ve PlayStation VR kullanıcılarının Mayıs 2022 tarihinde PlayStation Store'dan en çok indirdikleri oyunların istatistikleri açıklandı.
Haziran'ın ikinci haftasını geride bırakırken Sony Interactive Entertainment'ın İçerik İletişim Yöneticisi Justin Massongill, Amerika/Kanada ve Avrupa üzerinde geçen ayın en çok indirilen PS5, PS4 ve PS VR oyunları açıklandı.
Justin Massongill'in yaptığı açıklamada ABD / Kanada PS5 listesinde en çok indirilen oyunun Evil Dead: The Game olduğunu açıklarken Avrupa'da ise NBA 2K22 yer aldı. PlayStation 4 kullanıcıları için ise her bölge için de NBA 2k22 ilk sırada yer alırken hemen arkasından Minecraft ve onun arkasından da Grand Theft Auto V geldi.
- Evil Dead: Game
- NBA 2K22
- ELDEN RING
- MLB The Show 22
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Ghostwire: Tokyo
- Sniper Elite 5
- Salt and Sacrifice
- Trek To Yomi
- The Stanley Parable: Ultra Deluxe
- It Takes Two
- GRAN TURISMO 7
- Mortal Kombat 11
- WWE 2K22
- Tiny Tina's Wonderlads
- Horizon Forbiden West
- Call of Duty: Vanguard
- Cyberpunk 2077
- NHL 22
- NBA 2K22
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Sniper Elite 5
- Evil Dead: The Game
- ELDEN RING
- It Takes Two
- The Stanley Parable: Ultra Deluxe
- Assassin's Creed Valhalla
- FAR CRY 6
- Salt and Sacrifice
- GRAN TURISMO 7
- Trek To Yomi
- Cyberpunk 2077
- Ghostwire: Tokyo
- Among Us
- Grand Theft Auto V
- Horizon Forbidden West
- Metro Exodus
- Tiny Tina's Wonderlands
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- NBA 2K22
- Minecraft
- Grand Theft Auto V
- MLB The Show 22
- Red Dead Redemption 2
- ELDEN RING
- Evil Dead: The Game
- The Forest
- Injustice 2
- Batman: Arkham Knight
- Star Wars Battlefront II
- The Sims 4
- Marvel's Spider-Man
- Friday the 13th: The Game
- Gang Beasts
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
- Call of Duty: Vanguard
- The Crew 2
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Call of Duty: Black Ops III
- NBA 2K22
- Minecraft
- Grand Theft Auto V
- The Forest
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Star Wars Battlefront II
- Red Dead Redemption 2
- Marvel's Spider-Man
- The Sims 4
- The Crew 2
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- 60 Seconds! Reatomized
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
- Gang Beasts
- Among Us
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
- Friday the 13th: The Game
- Assassin's Creed IV: Black Flag
- A Way Out
- Beat Saber
- Job Simulator
- Vader Immortal: A Star Wars VR Series
- SUPERHOT VR
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- Astro Bot Rescue Mission
- Sniper Elite VR
- DOOM 3 VR
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- Rick and Morty: Virtual Rick-ality
- Beat Saber
- Job Simulator
- Sniper Elite VR
- Vader Immortal: A Star Wars VR Series
- Arizona Sunshine
- DOOM 3 VR
- SUPERHOT VR
- Swordsman VR
- Rick and Morty: Virtual Rick-ality
- Astro Bot Rescue Mission
- Fortnite
- Roller Champions
- Vampire: The Masquerade – Bloodhunt
- Apex Legends
- Call of Duty: Warzone
- Rocket League
- Rec Room
- Destiny 2
- Brawlhalla
- Genshin Impact
- Roller Champions
- Fortnite
- Vampire: The Masquerade – Bloodhunt
- eFootball 2022
- Apex Legends
- Call of Duty: Warzone
- Rocket League
- Rec Room
- Genshin Impact
- Brawlhalla