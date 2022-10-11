PlayStation 5 Stok Sevkiyatı Yüzde 400 Yükseldi

Sony'nin PlayStation 5 stok sevkiyatı ABD'de son bir yılda yüzde 400 oranında arttı.

MST Financial'dan kıdemli analist David Gibson, Twitter üzerinden paylaştığı bir grafikle Sony'nin son bir yılda ABD'deki PlayStation 5 sevkiyatını yüzde 400 oranında yükselttiğini belirtti.

Gibson'ın paylaştığı grafik Sony Interactive Entertainment'ın (SIE) 2022'ye ait ABD'deki sevkiyatını gösteriyor. Bu yılın başından beri dalgalı seyirde olan verilerin haziran ayından itibaren sürekli yükseliş göstererek geçtiğimiz eylül ayında en yüksek seviyeye ulaştığı gözüküyor.

David Gibson paylaştığı grafikte geçen yılın aynı dönemine kıyasla ABD'deki SIE sevkiyatının %400 oranında arttığını belirterek şunları yazdı:

"Son birkaç aydır PS5 tedariğinde iyileşmeler olduğu yönünde birçok haber vardı ancak bugüne kadar bir veri yoktu. ABD'deki ithalat verisi Sony Interactive (PlayStation) sevkiyatının eylülde geçen yılın aynı dönemine göre %400 arttığını doğruluyor. Evet, doğru okudunuz. Bu sevkiyatın bir kısmı GoW Ragnarok'un çıkışı için envanterde bekleyecek."

Gibson'ın da belirttiği üzere Sony'nin bu sevkiyatın bir kısmını God of War Ragnarök'un çıkış dönemi için bekletme ihtimali oldukça yüksek. Merakla beklenen bu oyun ile PS5 satışlarını arttırmak için Sony envanterinde büyük miktarda stok bulundurmak isteyecektir.

God of War Ragnarok'un Geliştirme Süreci Tamamlandı

Yeni nesil konsollar 2020'de piyasaya sürüldükten bu yana stok sıkıntısı yaşanan ürünlerin başında geliyor. Microsoft'un Xbox Series X ve Series S stokları uzun zamandır iyileşme gösterse de, Sony'nin konsolu PlayStation 5 için benzer bir gelişme söz konusu olmamıştı.

Öte yandan, Sony'nin stok artışı için ilk etapta en büyük pazar olan ABD'ye yönelmesi şaşırtıcı değil. Bununla birlikte ABD'de son birkaç aydır PS5 stoklarında yaşanan artışının önümüzdeki dönemde diğer pazarlarda da yaşanması oldukça muhtemel.