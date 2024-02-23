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PlayStation 5 Pro'nun tahmini çıkış tarihi verildi

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Yabancı basındaki analistlere göre Sony'nin başarılı oyun konsolu PlayStation 5'in Pro modeli, "muhtemelen" 2024'ün sonlarında piyasaya sürülecek.

Kasım 2020'de lansman yapmasıyla beraber konsollarda yeni bir devir açan PlayStation 5'in satış hızının Nisan 2024'te başlayacak olan bir sonraki mali yıldan itibaren düşmeye başlamasının beklenmesiyle beraber PS5'e olan ilgiyi arttırmak için konsolun Pro modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyorlar.

PS5 PRO BU YIL ÇIKABİLİR

Sony, bir önceki konsolu PlayStation 4 için lansmanından üç yıl sonra Pro modelini piyasaya sürmüştü. Kasım 2020'deki PS5 lansmanından dört yıl geçti ve Sony, PlayStation 5 Pro'yu 2024 sonunda çıkarması için kolları sıvadı.

Japonya merkezli oyun danışmanlığı şirketinin CEO'su Serkan Toto'nun ise yabancı basına yaptığı açıklamalarda, "Oyun endüstrisinde Sony'nin gerçekten de 2024'ün ikinci yarısında PS5 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlandığına dair geniş bir fikir birliği var" sözlerine yer verdi.

Ayrıca Grand Theft Auto 6'nın fragmanının yayınlanması ve oyunun ilk olarak konsollarda piyasaya sürüleceği düşünüldüğünde konsol satışlarında büyük bir artış yaşanması bekleniyor.

PlayStation 5 Pro'nun tahmini çıkış tarihi verildi

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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