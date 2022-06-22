PlayStation 5 Pro beklenirken PS5 Slim geldi

Sony genellikle PlayStation konsollarını piyasaya sürdükten birkaç yıl sonra Slim modellerini çıkarıyor, ancak PS5 için bu durum böyle olmadı. DIY Perks adlı bir YouTuber, Sony'nin yapması gereken işi kendisi yaptı ve PS5'in Slim modelini inşa etti.

YOUTUBER PS5 SLIM TASARLADI

Standart bir PlayStation 5'i parçalarına ayıran YouTuber, konsolun fazla ağırlığından kurtulmak için birçok değişiklikte bulundu. Konsolun hacminde büyük oranda değişiklik yapan YouTuber, PS5 Slim'in kalınlığını 1.9 santimetre olarak yaptı.

Mevcut cihazın güç kaynağını ve soputma sistemini konsolun diğer bileşenleriyle birlikte koymak, PS5'in Slim versiyonuna sığmıyordu. Bu nedenle YouTuber Perks, kendi soğutma sistemini ve güç kaynağını TV arkasına yerleştirebilecek bir uzunlukta, ince bir dış kasaya koydu.

PS5'in slim versiyonu neredeyse PS2 Slim versiyonu ile eşit orantıda olarak tasarlandı. Bu sayede PS5'in büyük görüntüsünden kurtulmuş oldu.