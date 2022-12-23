Önümüzdeki üç Bethesda oyunu Xbox'a özel olacak

Microsoft'un çatısı atlında bulunan Bethesda'nın geliştirmekte olduğu Starfield'ın halihazırda yalnızca Xbox ve PC için lansman yapacağı biliniyordu. Ancak, Microsoft'un açıklamasıyla beraber bu seriye iki adet Bethesda oyunu daha eklendi.

BETHESDA OYUNLARI XBOX'A ÖZEL OLACAK

Activision Blizzard anlaşmasını engellemeye çalışan FTC davasına verdiği yanıtta Microsoft, şimdiden üç münhasır anlaşmanın seçildiğini söyledi ve görünüşe göre The Elder Scrolls VI da Xbox ve PC'ye özel olarak çıkacak.

Microsoft'un verdiği yanıtta, "Xbox, tümü birincil olarak tek başına veya küçük gruplar halinde oynanmak üzere tasarlanan gelecekteki üç oyunun Xbox ve PC'lere özel olacağı" sözlerine yer verdi.

Üç oyundan ikisi belli ancak üçüncü oyunun ne olacağına dair bir açıklama yok. Ancak, bu üçüncü oyunun Starfield ile bir giden Redfall olabileceği de ihtimaller arasında yer alıyor. Bunun dışında Bethesda'nın Indiana Jones oyunu geliştirildiği ve Fallout 5'in geleceği de bilinenler arasında.