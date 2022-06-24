Oğuzhan "Jrokez" Dalgakıran kimdir?
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Twitch Türkiye'nin sevilen yayıncıları arasında yer alan Oğuzhan Dalgakıran, Twitch'te ve sosyal medyada Jrokez kullanıcı adı ile bilinmektedir. Peki, Jrokez kimdir? Oğuzhan Dalgakıran kimdir? Jrokez kaç yaşında, nereli? Detayları haberimizde...
Kendine Müzisyen'in de içerisinde olduğu Twitch Erik Dalı grubunda yer alan Jrokez, Twitch yayınlarında çoğunlukla sohbet ve GTA 5 yayınları yapmaktadır. Peki, Oğuzhan Dalkıran kimdir? Jrokez kimdir? Jrokez kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…
24 Şubat 199 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Jrokez kullanıcı adlı Twitch yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, "sabahları Twitch yayıncısı, akşamları ise yancı" olarak hayatını geçirmektedir. Twitch'e 15 Şubat 2017 yılında katılan Jrokez, Kendine Müzisyen'in moderatörlüğünden Twitch yayıncılığına geçiş yaptı.
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Twitch yayıncısı Jrokez'un bir abisi ve bir erkek kardeşi bulunuyor. Jrokez'un tuttuğu takım ise Fenerbahçe'lidir. Yayıncının en sevdiği renklerinin sarı ve siyah olduğu, en sevdiği yemeğin ise tantuni olduğu biliniyor.
Haziran itibariyle Twitch'te 600 binden fazla takipçisi, Instagram'da 150 bin, Twitter'da 74 bin, YouTube'da ise 70 bin takipçisi bulunuyor.
- Kemal Can "Kendine Müzisyen" Parlak
- Oğuzhan "Jrokez" Dalgakıran
- Eray "Eray" Özkenar
- Ali "Alixmert" Mert
- Zafer Emre "Zeu" Ürük