NieR Replicant Rehberi: Tüm Silahlar Nasıl Bulunur?

Oyunlarla azıcık içli dışlı iseniz NieR oyunlarını mutlaka duymuşsunuzdur. NieR oyunları hem evrenleriyle hem de içerdikleri farklı oynanış stilleriyle oyun dünyasında pek çok oyuncunun kalbini kazanmıştır. Hem Shoot'em up hem de Hack and Slash türlerini başarıyla harmanlayan bir oyun serisi olan NieR, tüm bunların yanında oyuncular arasında en çok farklı sonları ile gündeme gelmiştir. Oyunun yönetmeni Yoko Taro, iki NieR oyununa da birden fazla son eklemiş ve bu sonları görebilmek için de oyunları oyuncuların birden fazla kez bitirmesini istemiştir. Bu yazıda sizlere 2010 yapımı olan ilk NieR oyununun yeniden yapımı olan NieR Replicant ver.1.22474487139 oyunda C, D ve E sonlarını elde etmek için yapmak zorunda olduğunuz şeylerden bahsedeceğim.

NieR Replicant Sonlar ve Silah Tipleri

NieR Replicant içerisinde C, D ve E sonlarını elde etmek için oyunda bulunan 33 silahın tamamını toplamanız lazım. E sonu oyunun gerçek sonu kabul edildiği ve devamında oyuna yeni bir içerik sunduğu için bu sonları görmenizde oldukça fayda var.

NieR Replicant iki kısım halinde olduğu için ve ilk kısmı bitirip ikinci kısma geçtiğiniz zaman birinci kısımda yer alan silahlara bir daha ulaşmanız mümkün olmayacağı için ilk kısmı bitirmeden tüm silahları toplamanız gerekmekte. Eğer bu yazıyı ilk kısmı bitirmeden okuyorsanız ve eğer birinci kısımdaki tüm silahları toplamadıysanız şanslısınız. Ancak ikinci kısma geçtiyseniz ve elinizde birinci kısımdaki bazı silahlar yoksa üzülerek söylüyorum ki yeni bir kayıt dosyasına geçmediğiniz sürece o silahlara asla ulaşamayacaksınız.

NieR Replicant oyununda üç farklı silah tipi vardır. Bunlar tek elli silahlar (one-handed weapons), çift el silahlar (two-handed weapons) ve mızraklar (lance weapons). Oyunun ilk kısmında sadece tek elli silahları kullanabiliyoruz. çift el silahlar ve mızraklar oyunun ikinci kısmından itibaren kullanılabilir hale geliyorlar.

(NOT: Oyundaki tüm sonları görmek için oyuna YoRHa ek paketi ile eklenen silahlara sahip olmanız gerekmemektedir. Sadece rehberde yazan silahlara sahip olmanız yeterli olacaktır.)

Nier Replicant Birinci Kısım Silahları

Oyunun birinci kısmında toplayabileceğiniz dokuz tane silah var. Bunları sırasıyla satın alınabilir silahlar, bulunabilir silahlar ve hikayede verilen silahlar olarak üçe ayırmak gerekirse:

Satın Alınabilir Silahlar

Beastbain ->Ana köyümüzden ya da Seafront'da bulunan silah satıcısından 16.800 para karşılığı satın alınabilir.

Earth Wyrm's Claw ->Facade'de bulunan silah satıcısından 8400 para karşılığı satın alınabilir. Lily-Leaf-Sword ->Ana köyümüzdeki silah satıcısından 2400 para karşılığı satın alıanbilir.

Bulunabilen Silahlar

Blade of Treachery ->Emil'in Malikanesinde bölüm sonu canavarına girmeden hemen önceki odadaki kutudan bulunabilir. Moonrise ->Oyun bizleri Seafront'a ilk yönlendirdiğinde Southern Plains'e vardığımız zaman saldırıya uğrayan gardiyanı kurtarırsak bize hediye olarak veriyor. Nirvana Dagger ->Lost Shrine'ın ikinci katında merdivenden yukarı çıkarken merdivenin üzerinde bulunan tahta kutuyu kırarak bulunuyor.

Hikayede Verilen Silahlar

Faith ->Forest of Myth içerisindeki npc'leri uykudan uyandırarak elde ediliyor.

Nameless Blade ->Oyuna başladığımız silahımız. Rebirth ->Facade'in prensini kurtardığımız zaman veriliyor.

Nier Replicant İkinci Kısım Silahları

Oyunun ikinci kısmında ise toplayacağımız otuz iki tane silah bulunmakta. Daha çok silah olduğu için bunları toplaması birinci kısma göre daha zahmetli. Ayrıca ikinci kısımdaki bazı silahları almak için yan görev yapmanız gerekmekte. İkinci kısımdaki satın alınabilir silahların fiyatlarının çok daha yüksek olduğunu düşündüğümüzde de bazı silahları alabilmek için yan görev yapmanız gerekebilir. İkinci kısımda ayrıca oyunu ikinci oynayışımızda erişebileceğimiz annemizin günlüğü (mother's diary) zindanlarından elde edebileceğimiz üç tane silah bulunmakta. Bu silahları elde etmek için oyunu bir kere bitirmeniz gerektiğini unutmayın. İkinci kısımdaki silahları sırasıyla satın alınabilir silahlar, bulunabilir silahlar, hikayede verilen silahlar, günlükten bulunabilir silahlar ve yan görevlerden elde edilebilen silahlar olarak beşe ayırmak gerekirse:

Satın Alınabilir Silahlar

Axe of Beheading ->Ana köyümüzdeki silah satıcısından 19.200 para karşılığında satın alınabilir. Captain's Holy Spear ->Facade'de bulunan silah satıcısından 32.400 para karşılığında satın alınabilir. Phoenix Dagger ->Seafront'daki silah satıcısından 31.200 para karşılığında satın alınabilir. Phoenix Spear ->Facade'de bulunan silah satıcısından 32.400 para karşılığında satın alınabilir. Spear of the Usurper ->Seafront'daki silah satıcısından 21.600 para karşılığında satın alınabilir. Sunrise ->Ana köyümüzdeki silah satıcısından veya Aerie'deki silah satıcısından 21.600 para karşılığında satın alınabilir.

Vile Axe ->Seafront'daki silah satıcısından 21.600 para karşılığında satın alınabilir.

Bulunabilen Silahlar

Beastcurse ->P-33 savaşına girmeden önceki odadaki kutunun içinden bulunabilir. Beastlord ->Lost Shrine'ın çatısında, Iron Golem savaşına girmedene önceki bölgede bulunan kayıt noktasının yanındaki kutuyu kırılarak elde edilebilir. Dragoon Lance ->Shadowlord'un kalesindeki spiral merdivenden yukarı çıkmadan önceki alanda bulunan kutulardan bir tanesinin içinden bulunabilir. Fang of the Twins ->Emil'in malikanesinin bodrum katında SA anahtarı gerektiren kapının yanındaki kutunun içerisinden bulunabilir. Iron Pipe ->"The Magical Stone" görevinin içerisinde bulunabilir. Eğer bu görevi yapmazsanız oyunun B sonunu elde ettiğiniz zaman envanterinize otomatik olarak gelmektedir. Phoenix Sword ->Shadowlord'un kalesinin girişindeki güvercinlerin önündeki kapının yanındaki kutuları kırarak elde edilebilir. The Devil Queen ->Lost Shrine'ın ikinci kattaki merdiveninin yanındaki arka yolunda bulunan kutuyu kırarak elde edilebilir. Lost shrine'ın içinde bulunan her kutuyu kırarak ve her yola girerek bulmanız daha kolay olacaktır.

Hikayede Verilen Silahlar

Ancient Overlord ->Facade'in kralı tarafından hediye ediliyor.

Iron Will ->Junk Heap'teki Gidion veriyor. Kusanagi ->İkinci kısma geçilir geçilmez otomatik olarak elde ediliyor. Transience ->İkinci kısma geçilir geçilmez otomatik olarak elde ediliyor.

Günlükten Bulunabilen Silahlar

Fool's Accord ->Oyunu ikinci oynayışınızda eğer annenizin günlüğündeki zindanlara girerseniz her bir zindanın sonunda ödül olarak bu silahlardan bir tanesini alacaksınız.

Fool's Embrace ->Oyunu ikinci oynayışınızda eğer annenizin günlüğündeki zindanlara girerseniz ehr bir zindanın sonunda ödül olarak bu silahlardan bir tanesini alacaksınız.

Fool's Lament ->Oyunu ikinci oynayışınızda eğer annenizin günlüğündeki zindanlara girerseniz ehr bir zindanın sonunda ödül olarak bu silahlardan bir tanesini alacaksınız.

Yan Görevlerden Elde Edilebilen Silahlar

Labyrinth's Shout ->"The Damaged Map" görevini yaparak elde ediliyor. Labyrinth's Song ->"Disturbing the Sleep of Kings" görevini yaparak elde ediliyor. Labyrinth's Whisper ->"A Bridge in Peril "görevini yaparak elde ediliyor.

Tüm silahları topladığınız zaman envanteriniz şu şekilde gözükmeli:

İki Elli Silahlar

Mızraklar

Tek Elli Silahlar

Eğer NieR Replicant'daki bütün silahları topladıysanız tebrikler! Artık oyunun C, D ve E sonlarına erişebilirsiniz. Ayrıca başarım koleksiyonunuza "Weapons Collector" isimli yeni bir başarım da eklediniz! Peki bu kadar zahmete girmeye değdi mi? İşte işin o kısmına C, D ve E sonlarını görerek kendiniz karar vereceksiniz.

