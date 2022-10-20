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Netflix şu anda 55 adet oyun geliştiriyor

Gamegar Haberleri

Netflix şu anda 55 adet oyun geliştiriyor

Netflix, geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü Netflix Game platformu için her geçen ay kütüphanesini genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Netflix'in üçüncü çeyrek yatırımcı raporunda şirketin şu anda geliştirme aşamasında olan 55 adet oyun olduğu öğrenildi.

Netflix'in aboneleri için ücretsiz olarak sunduğu Netflix Game projesine her ay yeni oyunlar ekleyerek kütüphanesini genişletiyor. Netflix, şu anda 55 oyunun geliştirme aşamasında olduğunu bildirdi.

NETFLIX, 55 ADET OYUN GELİŞTİRİYOR

Geçtiğimiz aylarda Netflix abonelerinin yüzde 1'inden daha azının Netflix Game bölümüne girdiği bildirilmesine rağmen, popüler teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı Netflix, şu anda geliştirme aşamasında 55 adet oyun olduğunu bildirdi.

Orijinal oyunların geliştirilmesi, Netflix'in de stüdyolar açıp satın alması anlamına geliyor. Hem Overwatch hem de God of War üzerinde çalışan Chacko Sonny, Netflix bünyesinde yeni bir stüdyo açmaya hazırlanıyor. Sonny'nin hangi oyunlar üzerinde çalıştığı şu anda bilinmiyor. Ayrıca Netflix, geçtiğimiz aylarda Oxenfree geliştiricisi Night School Studio'yu da satın alarak toplamda video oyun stüdyo sayısını beşe çıkardı.

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NETFLIX GAMES OYUN KÜTÜPHANESİ

Netflix Games kütüphanesinde Ekim 2022 itibariyle aksiyon, macera, arcade kart, parti, bulmaca, yarış, rol yapma oyunu, simülasyon, spor, strateji ve masa oyunu türünde oynanabilir 35 adet oyun bulunmaktadır.

  1. Hextech Mayhem: A League of Legends Story
  2. Into the Dead 2: Unleashed
  3. Poinpy
  4. Relic Hunters: Rebels
  5. Rival Pirates
  6. Before Your Eyes
  7. Dragon Up
  8. OXENFREE
  9. Lucky Luna
  10. Stranger Things: 1984
  11. Stranger Things 3: The Game
  12. This is a True Story
  13. Bowling Ballers
  14. Shooting Hoops
  15. Teeter (Up)
  16. Arcanium: Rise of Akhan
  17. Card Blast
  18. Exploding Kittens
  19. Heads Up!
  20. Nailed It! Baking Bash
  21. Knittens
  22. Krispee Street
  23. Shatter Remastered
  24. Wild Things: Animal Adventures
  25. Asphalt Xtreme
  26. Dungeon Dwarves
  27. Moonlighter
  28. Spiritfarer
  29. SpongeBob: Get Cooking
  30. Townsmen: A Kingdom Rebuilt
  31. Wonderputt Forever
  32. Desta: The Memories Between
  33. Into the Breach
  34. Dominoes Café
  35. Mahjong Solitaire

Netflix şu anda 55 adet oyun geliştiriyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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