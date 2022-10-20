Netflix şu anda 55 adet oyun geliştiriyor

Netflix, geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü Netflix Game platformu için her geçen ay kütüphanesini genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Netflix'in üçüncü çeyrek yatırımcı raporunda şirketin şu anda geliştirme aşamasında olan 55 adet oyun olduğu öğrenildi.

Netflix'in aboneleri için ücretsiz olarak sunduğu Netflix Game projesine her ay yeni oyunlar ekleyerek kütüphanesini genişletiyor. Netflix, şu anda 55 oyunun geliştirme aşamasında olduğunu bildirdi.

NETFLIX, 55 ADET OYUN GELİŞTİRİYOR

Geçtiğimiz aylarda Netflix abonelerinin yüzde 1'inden daha azının Netflix Game bölümüne girdiği bildirilmesine rağmen, popüler teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı Netflix, şu anda geliştirme aşamasında 55 adet oyun olduğunu bildirdi.

Orijinal oyunların geliştirilmesi, Netflix'in de stüdyolar açıp satın alması anlamına geliyor. Hem Overwatch hem de God of War üzerinde çalışan Chacko Sonny, Netflix bünyesinde yeni bir stüdyo açmaya hazırlanıyor. Sonny'nin hangi oyunlar üzerinde çalıştığı şu anda bilinmiyor. Ayrıca Netflix, geçtiğimiz aylarda Oxenfree geliştiricisi Night School Studio'yu da satın alarak toplamda video oyun stüdyo sayısını beşe çıkardı.

NETFLIX GAMES OYUN KÜTÜPHANESİ

Netflix Games kütüphanesinde Ekim 2022 itibariyle aksiyon, macera, arcade kart, parti, bulmaca, yarış, rol yapma oyunu, simülasyon, spor, strateji ve masa oyunu türünde oynanabilir 35 adet oyun bulunmaktadır.