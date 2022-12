Need for Speed Unbound, EA Play ile 10 saate kadar ücretsiz olacak

Electronic Arts'ın popüler yarış oyunu serisi Need for Speed'in 2 Aralık'ta çıkış yapacak yeni oyunu Unbound'a 1200 TL vermek istemeyen oyuncular, EA Play aboneliği ile 10 saate kadar ücretsiz oynayabilecekler.

Xbox Game Pass Ultimate ve PC Game Pass aboneliği içerisinde bulunan EA Play özelliği ile Need For Speed Unbound'u 10 saate kadar ücretsiz oynayabilirsiniz.

NEED FOR SPEED UNBOUND, EA PLAY KÜTÜPHANESİNE EKLENDİ

EA oyunlarının yanı sıra piyasaya sürülen yeni Electronic Arts oyunlarını 10 saate kadar oynama imkanı sunan EA Play aboneliğine 2 Aralık'ta piyasaya sürülecek Need for Speed Unbound eklenecek.

NEED FOR SPEED UNBOUND ERKEN ERİŞİM

Ayrıca EA Play abonelerine Need for Speed Unbound'a erken erişim imkanı da sunulmaktadır. Oyunun lansmanından 3 gün önce oyunu indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

NEED FOR SPEED UNBOUND KONUSU

Need for Speed Unbound'da dünya avuçlarınızın içinde. Lakeshore'un en büyük sokak yarışı mücadelesi olan The Grand'i kazanabilecek kadar iyi olduğunuzu kanıtlayın. 4 haftalık yoğun yarış serisinde haftalık elemelere girmek için yeterli parayı kazanın, rakiplerinizi alt edin, polisleri sürüş beceriniz ve kurnazlığınızla yenerek sokak yarışlarına damga vurun.