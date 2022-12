Need for Speed Unbound açılmıyor! NFS Unbound açılmama hatası

Need for Speed Unbound'ın 2 Aralık'ta piyasaya sürülmesiyle beraber oyunu oynamak isteyen bazı kullanıcılar oyunun açılmama hatasıyla karşılaşmaktadır. Oyunu başlattığında menüye gelemeden oyunun kapanma hatasıyla karşılaşan oyuncular "Need for Speed Unbound açılmıyor" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Need for Speed Unbound açılmama hatası nasıl çözülür? Detayları haberimizde…

NEED FOR SPEED UNBOUND AÇILMAMA HATA ÇÖZÜMÜ

Need for Speed Unbound'ı çalıştırdıktan sonra ana menüye bile gelemeden oyununuz kapanıyorsa bu birkaç hata neden olabilir. Aşağıdaki adımları takip ederek Need for Speed Unbound açılmama hatasını çözebilirsiniz.

DOSYALARI DOĞRULAYIN

Açılmama hatasını çözebilmek için ilk olarak oyunun dosyalarını doğrulamakla başlayabilirsiniz. Oyunu indirirken eksik dosya indirmiş veya oyunu başlatırken dosyalar zarar görmüş olabilir ve bu nedenle başlatmıyor olabilir.

YÖNETİCİ OLARAK BAŞLATIN

Oyunun dosya konumuna giderek NeedForSpeedUnbound.exe > Özellikler > Uyumluluk kısmından "Bu programı yönetici olarak çalıştır" butonuna tıklayarak aktif ediniz ardından uygula ve kapat dedikten sonra tekrar deneyebilirsiniz.

PCDX12 DOSYASINI SİLİN

Bilgisayarınız'dan Belgeler > Need For Speed Unbound> Cache klasörü içerisinde yer alan PcDx12 ve oyunun dosya konumundaki "Shadarcache" klasöründe yer alan PcDx12 Dosyasını silerek açılmama hatasını çözebilirsiniz.

DOSYA ADI DEĞİŞTİRME

Oyununuzun açılmama sebeplerinden bir diğeri ise Belgeler'de yer alan Need For Speed(TM) Unbound dosyasının isminden kaynaklanmaktadır. Belgelerinizde yer alan Need For Speed Unbound dosyasının ismini "Need For Speed(TM) UnboundBK" şeklinde değiştirip tekrardan deneyiniz.

EKRAN KARTINIZI GÜNCELLEYİN

Oyunun açılmama hatasının nedeninden biri ise ekran kartınızın güncel olmadığından dolayı olabilir. Ekran kartınızın güncel değilse son gelen güncellemeyi yaparak Need For Speed Unbound'a girmeyi tekrar deneyiniz.

WINDOWS'UN GÜNCEL OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Ekran kartınız da güncel ve oyuna yine de giremiyorsanız bir diğer çözüm olarak Windows güncellemenizin olmadığından emin olun. Windows'ta başlat kısmına Windows Update Ayarları yazarak güncellemeleri kontrol edebilir, güncellemeniz varsa yapabilirsiniz.

BİR SONRAKİ YAMAYI BEKLEYİN

Eğer yukarıdaki adımlardan hiçbiri oyunun açılmasına çözüm bulamadıysa yapmanız gereken tek şey Need For Speed Unbound'un bir sonraki güncellemesini beklemek olacaktır. Geliştirici ekip oyunun açılmama hatasına neden olan sorunu bir sonraki güncelleme ile çözecektir.