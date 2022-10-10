Ghost Games'in geliştiriciliğini yapıp Electronic Arts'ın yayınladığı yarış oyunu Need for Speed 2015'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı yarış oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. Peki, Need for Speed 2015 sistem gereksinimleri neler? Need for Speed 2015 kaç GB? NFS 2015 sistem gereksinimleri! Detayları haberimizde…

Sokaklara hükmetmeye hazır mısınız? İkonik arabaların direksiyonuna geçin ve genişleyen bir kentsel oyun alanı olan Ventura Bay'de dolaşın. İtibar kazanırken ve hayalinizdeki arabayı yaparken birbiriyle bağlantılı hikayeleri keşfedin ve en büyük yarış ikonu olun. 5 farklı kazanma yoluyla birlikte tekrar tekrar oynayın. Need for Speed 2015 sistem gereksinimleri neler? Need for Speed 2015 kaç GB? NFS 2015 sistem gereksinimleri! İşte detaylar…

NEED FOR SPEED 2015 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Need for Speed 2015'i en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3 4. nesil işlemci, minimum 6 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon HD 7850 ekran kartı gerektirmektedir.

NEED FOR SPEED 2015 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4130

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon HD 7850

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

NEED FOR SPEED 2015 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4690

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 290

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

NEED FOR SPEED 2015 KAÇ GB?

Need for Speed 2015'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 30 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.