MultiVersus'ta modlara izin verilmeyecek

Warner Bros. Games'in popüler dövüş oyunu MultiVersus, oyun oynanabilir hale getirildiğinden bu yana oyunun modlanması için epeyce uğraşıldı, ancak şirket oyunun modlanmasına izin verilmediğini açıkladı.

Multiversus'un ilk sezonunun piyasaya sürülmesiyle yeni içerikler tanıtıldı ve Rick and Morty'de yeni karakterlerin yolda olması nedeniyle oyunun oyuncu sayısında bir patlama yaşayarak yeni zirvelere ulaştığı görüldü.

MULTIVERSUS'TA MODLARA İZİN VERİLMEDİ

PC için piyasaya sürülen herhangi bir oyun için modlar kaçınılmazdır ve MultiVersus'da bu modlamanın kurbanı olması uzun sürmedi. Oyunun yönetmeni geçmişte oyuna müdahale etmenin, modlar etkinken oynanması takdirde yasaklamalara ve banlanmalara yol açabileceğini doğruladı.

Bir mod tasarımcısının Twitter'dan yaptığı açıklamada ise MultiVersus'u herhangi bir mod yüklü bir şekilde oynamaya çalışırsanız, oyunun kopyasının "artık ön yüklenmeyeceğini" ve Warner Bros. Games'in "herhangi bir modlamayı banladıklarını" açıkladı.

Oyunun modlanmaya izin verilmesi sonrasında oluşacak problemleri öngören Warner Bros. Games, oyuna modlarla beraber eklenecek karakterlerin, ileride oyuna ücretli DLC olarak gelecek karakterlerin yerini alıp oyunun para kaybetmesine yol açacağı düşüncesiyle modlara izin verilmemektedir.