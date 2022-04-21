Mount and Blade 2 Bannerlord hileleri neler? Hileler nasıl aktif edilir? Bannerlord hile kodları!
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Talewords'ün sevilen aksiyon strateji oyunu Mount & Blade serisinin ikinci oyunu Bannerlord'un hileleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Ortaçağ'da hile yapmanızı engelleyen birkaç adım bulunmaktadır. Bunun nedeni ise Mount & Blade 2 Bannerlord'un erken erişimde olmasıdır. Peki, Mount and Blade 2 Bannerlord hileleri neler? Hileler nasıl aktif edilir? Bannerlord hile kodları! Detaylar haberimizde…
Türk video oyunu geliştiricisi ekibi Talewords Entertainment tarafından geliştirip yayınlanan Mount & Blade II: Bannerlord'un can, altın, tüm düşmanları öldürme hileleri oyuncular tarafından merak ediliyor. İlk oyunda da olduğu üzere aynı hileler ikinci oyunda da geçerlidir. Ancak, hileleri aktif etmek için uygulamanız gereken bazı adımlar bulunuyor. Peki, Mount and Blade 2 Bannerlord hileleri neler? Bannerlord hile kodları! Hileler nasıl aktif edilir? İşte detaylar…
MOUNT AND BLADE 2 BANNERLORD HİLELERİ NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR
Mount and Blade 2 Bannerlord'da hile yapabilmek için ilk önce oyun içi hileleri aktif etmeniz gerekmektedir. Bunun için ise birkaç adım uygulamanız gerekiyor. Oyununuz kapalıyken aşağıdaki adımları uygulayınız.
- Belgelere gidin
- Mount and Blade II Bannerlord dosyasını açın
- Configs'e tıklayın
- Engine_config dosyasını açın
- Açılan not defterinde "cheat_mode = 0"ı bulun ve 1 ile değiştirin
- Kaydedin ve oyunu açın
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MOUNT AND BLADE 2 BANNERLORD HİLELERİ NELER?
Mount and Blade 2 Bannerlord'da sağlık, atınızın sağlığı, altın, tüm düşmanları öldürme, haritada ışınlanma, karakter xp puanı gibi birçok hile bulunmaktadır. İşte Mount and Blade 2: Bannerlord hileleri:
- CTRL + H – Sağlığınızı doldurur.
- CTRL + SHIFT + H – Atınızın sağlığını doldurur.
- CTRL + F3 – Kendinize zarar verin.
- CTRL + SPACE – Haritada zamanı hızlandırın.
- CTRL + F5 – Yapay zeka savaşlarda karakterinizi devralır.
- CTRL + X – Seçilen yoldaşa deneyim puanı kazandırır.
- CTRL + X – Karakter ekranında iken size 1000 XP puan kazandırır.
- CTRL + W – Silah kabiliyetlerinizi artırır.
- CTRL + X – Envanter ekranında iken size 1000 altın verir.
- CTRL + ALT + F4 – Tüm düşman birliklerini yok eder.
- CTRL + T – Dünya haritasındaki her şeyi görün.
- CTRL + L – Üst seviyeye geçin.
- CTRL + (Sol Tık) – Tıkladığınız yere ışınlar.
- CTRL + F9 – Yavaş hareket sunar.
- CTRL + F11 – Savaşta zamanı durdurur.