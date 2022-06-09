Minecraft sahiplerine ve almak isteyenlere müjde! İki sürüm birleşiyor - Haberler

Minecraft sahiplerine ve almak isteyenlere müjde! İki sürüm birleşiyor
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Mojang'ın popüler açık dünya hayatta kalma oyunu Minecraft, 8 Haziran itibariyle 1.19 güncellemesine geçerek The Wild Update'i aldı. Yeni güncelleme ile birlikte oyunun sahip olduğu Java ve Bedrock versiyonları tek bir sürümde birleşti. Minecraft'ın yeni fiyatı da 85 TL olarak belirlendi.
Minecraft oynayan insanların neredeyse çoğu oyunun java sürümünü crackli olarak oynuyor. Oyunun uçuk fiyatları nedeniyle satın almaya yanaşmayan oyunculara müjde Microsoft'tan geldi. Yerel fiyatlandırma ile Microsoft Store'a 85 TL'ye gelen Minecraft, Java ve Bedrock sürümlerini bir arada içeriyor.
Xbox Game Pass ile ücretsiz olan Minecraft'a 1.19 The Wild Update ile yeni değişiklikler yapıldı. Xbox mağazasında Minecraft: Java & Bedrock sürümü yerel fiyatlandırma ile 85 TL oldu. Xbox Game Pass ile oynamak isterseniz ise ayda 30 TL'ye birçok oyunun yanı sıra Minecraft Java, Bedrock, Dungeons, Windows sürümüne erişim sağlayabilirsiniz.
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Bunun yanı sıra 1.19 ile gelen The Wild güncellemesi 8 Haziran'da yayınlandı. Yeni güncelleme ile birlikte oyuna Derin karanlık biyom, çamur, mangrov ağaçları ve mangrov bataklık biyomu, sandıklı tekne, Allay mob, kurbağa, ateş böcekleri gibi birçok yenilik oyuna eklendi.
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- Kurbağa Işığı
- Kurbağa yumurtaları
- Mangrov Yaprakları
- Mangrov Kütüğü
- Mangrov Tahtası
- Mangrov Fidanı
- Mangrov yaprağı
- Mangrov Soyulabilir Ahşap
- Çamur
- Kerpiç
- Çamurlu Mangrov Kökü
- Schulk
- Schulk Catalyst
- Güçlendirilmiş Deepslate
- Paketlenmiş Çamur
- Schulk Shrieker
- Schulk Vein
- Kurbağa Yavrusu Kovası
- Disk Parçası
- Yankı Parçası
- Keçi Boynuzu
- Mangrov teknesi
- Müzik Diski 5
- Kurtarma Pusulası
- Allay yumurtlama yumurtası
- Kurbağa yumurtlama yumurtası
- Kurbağa yavrusu yumurtlama yumurtası
- Muhafız yumurtlama yumurtası
- Allay
- Kurbağa
- İribaş
- Warden
- Sandıklı Tekne