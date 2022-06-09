Minecraft sahiplerine ve almak isteyenlere müjde! İki sürüm birleşiyor - Haberler

Minecraft oynayan insanların neredeyse çoğu oyunun java sürümünü crackli olarak oynuyor. Oyunun uçuk fiyatları nedeniyle satın almaya yanaşmayan oyunculara müjde Microsoft'tan geldi. Yerel fiyatlandırma ile Microsoft Store'a 85 TL'ye gelen Minecraft, Java ve Bedrock sürümlerini bir arada içeriyor.

MINECRAFT'A YEREL FİYATLANDIRMA GELDİ

Xbox Game Pass ile ücretsiz olan Minecraft'a 1.19 The Wild Update ile yeni değişiklikler yapıldı. Xbox mağazasında Minecraft: Java & Bedrock sürümü yerel fiyatlandırma ile 85 TL oldu. Xbox Game Pass ile oynamak isterseniz ise ayda 30 TL'ye birçok oyunun yanı sıra Minecraft Java, Bedrock, Dungeons, Windows sürümüne erişim sağlayabilirsiniz.

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MINECRAFT 1.19 YAYINLANDI

Bunun yanı sıra 1.19 ile gelen The Wild güncellemesi 8 Haziran'da yayınlandı. Yeni güncelleme ile birlikte oyuna Derin karanlık biyom, çamur, mangrov ağaçları ve mangrov bataklık biyomu, sandıklı tekne, Allay mob, kurbağa, ateş böcekleri gibi birçok yenilik oyuna eklendi.

MINECRAFT 1.19 YENİ ÖZELLİKLERİ