Minecraft 1.20 ne zaman çıkacak? Minecraft 1.20 çıkış tarihi!

Minecraft 1.19 güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte oyuna birçok yeni özellikler eklendi. Oyuncular ise Minecraft 1.20 güncellemesinin ne zaman geleceğini ve 1.20 sürümünde ne gibi yeni özelliklerin ekleneceğini araştırıyor. Peki, Minecraft 1.20 ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Geçtiğimiz haftalarda Minecraft Now etkinliği sırasında açık dünya hayatta kalma oyunu Minecraft'ın Minecraft Live 2022 etkinliğinin 15 Ekim tarihinde yapılacağı ve Minecraft 1.20 sürümünün ise aynı tarihte açıklığa kavuşacağı bildirildi.

MINECRAFT 1.20 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Minecraft oyuncularının merakla beklediği Minecraft 1.20 sürümünün ne zaman çıkacağı konusunda net bir tarih yok. 15 Ekim'de düzenlenecek Minecraft Live 2022 etkinliği sırasında 1.20 sürümüne dair yeni bilgiler edinilmesi beklenirken Minecraft 1.20 için çıkış tarihinin Ekim ayında gelmesi bekleniyor.

MINECRAFT 1.20 ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI



Minecraft Live 2022 etkinliği ile Minecraft 1.20'nin önümüzdeki günlerde yayınlanacağı bildirilirken Minecraft'a 1.20 sürümü ile beraber Alex ve Steve'in dışında ekstra hikayelerinizi anlatmanıza yardımcı olmak için yedi yeni varsayılan görünüm katılacak. Ayrıca bunun dışında oyuna birçok yeni özellik eklenecek. İşte duyurulan özellikler:

MINECRAFT 1.20 YENİLİKLERİ

Yeni eşya: Asılı tabela

Bu kullanışlı ekleme ile yapılarınızın tasarımını iyileştirin. İnşaatçılar,hikaye anlatıcıları ve kaşifler için harika; hayal gücünüzü vahşi çalıştırın!

Yeni ahşap türü: Bambu

Artık oyundaki ahşap türüne bambular da eklenecek ve bambulardan ev, kapı, bot ve daha fazlasını yapabileceksiniz.

Yeni tekne: Sal

Artık denizlere açılırken sadece bambudan yapılan sal ile okyanusun derinliklerine açılabilirsiniz. İster ıssız bir adadan inerken, ister tembel bir nehirde yüzerken, sal sizi gitmek istediğiniz yere götürecektir… su üzerinde olduğu sürece.

Yeni blok: Yontulmuş kitaplık

Yontulmuş kitaplık, kitapları, yazılı kitapları, büyülü kitapları ve tüy kalemleri saklamanıza ve almanıza olanak tanır. Tüm zamanların en akıllı kitaplığı yapmak için redstone'u entegre edin! En azından Overworld'de.

Yeni hayvan: Deve

Artık çöller boş kalmayacak ve yeni hayvan olarak develer oyuna eklenecek. Bu uzun, sürülebilir mafya, sen ve bir arkadaşın için yer var. Develer çöl köylerinde bulunur, ancak bir arkadaş bulmak size kalmış!