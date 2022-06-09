Microsoft HoloLens'in mucidi Alex Kipman'ın görevini kötüye kullanma gerekçesiyle işine son verildi - Haberler

Teknoloji şirketi Microsoft'tan resmi bir açıklama gelmemesine karşın şirketin Cloud Başkanı Scott Guthrie tarafından yayınlanan e-postada "Görevi kötüye kullanma" nedeniyle Alex Kipman ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

OFİSTE VR GÖZLÜĞÜ İLE CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO İZLEDİ

Son dönemlerin en popüler teknolojik icatları arasında yer alan arttırılmış sanal gerçeklik gözlükleri (Virtual Reality) ile bulunduğunuz ortamdan bilgisayar üzerinde oluşturulmuş bir evrene geçiş yapabiliyorsunuz. Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Microsoft, kendi tasarladığı sanal gerçeklik gözlüğü HoloLens'in geliştiricilerinden biri olan Alex Kipman'ın şirkette çalışanların önünde HoloLens ile cinsel içerikli video izlediği iddia edildi.

ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLDİ

Business Insider'ın yayınladığı rapora göre Kipman'ın ofiste çalışanların önünde cinsel içerikli bir sanal gerçeklik videosu izlediği iddia edilmesinin ardından işine son verildi. Olaya tanıklık ettiği iddia edilen başka bir şirket çalışanın ise Insider'a yaptığı açıklamalarda, "videoda yatakta oynaşan ve cinsel yönelimde bir yastık kavgasına karışan" kadınların bulunduğunu söyledi.

İDDİALARA YANIT GELMEDİ

Çalışanların önünde sanal gerçeklik gözlüğü ile cinsel içerikli video izlediği için Microsoft tarafından görevi kötüye kullanma gerekçesiyle işine son verilen Alex Kipman'ın oluşan iddialara karşın herhangi bir açıklaması bulunmadı.