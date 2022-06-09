Microsoft HoloLens'in mucidi Alex Kipman'ın görevini kötüye kullanma gerekçesiyle işine son verildi - Haberler

Microsoft HoloLens'in mucidi Alex Kipman'ın görevini kötüye kullanma gerekçesiyle işine son verildi
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Business Insider'ın haberine göre, Microsoft'un birinci nesil sanal gerçeklik gözlüğü HoloLens'in mucitleri arasında yer alan Alex Kipman, şirkette çalışanların önünde sanal gerçeklik gözlüğü ile cinsel içerikli video izlediği iddiaları ortaya atıldı. İddialar sonrası Kipman'ın işine son verildi.
Teknoloji şirketi Microsoft'tan resmi bir açıklama gelmemesine karşın şirketin Cloud Başkanı Scott Guthrie tarafından yayınlanan e-postada "Görevi kötüye kullanma" nedeniyle Alex Kipman ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Son dönemlerin en popüler teknolojik icatları arasında yer alan arttırılmış sanal gerçeklik gözlükleri (Virtual Reality) ile bulunduğunuz ortamdan bilgisayar üzerinde oluşturulmuş bir evrene geçiş yapabiliyorsunuz. Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Microsoft, kendi tasarladığı sanal gerçeklik gözlüğü HoloLens'in geliştiricilerinden biri olan Alex Kipman'ın şirkette çalışanların önünde HoloLens ile cinsel içerikli video izlediği iddia edildi.
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Business Insider'ın yayınladığı rapora göre Kipman'ın ofiste çalışanların önünde cinsel içerikli bir sanal gerçeklik videosu izlediği iddia edilmesinin ardından işine son verildi. Olaya tanıklık ettiği iddia edilen başka bir şirket çalışanın ise Insider'a yaptığı açıklamalarda, "videoda yatakta oynaşan ve cinsel yönelimde bir yastık kavgasına karışan" kadınların bulunduğunu söyledi.
Çalışanların önünde sanal gerçeklik gözlüğü ile cinsel içerikli video izlediği için Microsoft tarafından görevi kötüye kullanma gerekçesiyle işine son verilen Alex Kipman'ın oluşan iddialara karşın herhangi bir açıklaması bulunmadı.