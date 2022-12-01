Civilization serisinin geliştiriciliğini yapmasıyla bildiğimiz Firaxis Games tarafından geliştirilip 2K'in yayıncılığını yaptığı sıra tabanlı strateji oyunu Marvel's Midnight Suns'ın 2 Aralık'taki lansmanına bir gün kalmasına rağmen Türkiye'de satış erişimi bulunmuyor. Peki, Marvel's Midnight Suns, Türkiye'de satılmayacak mı?

E3 2021 öncesinde geliştirildiğine dair söylentileri ortaya çıkan Marvel's Midnight Suns'ın çıkış yapmasına bir gün kala Türkiye'deki Steam ve Epic Game Store, PlayStation ve Xbox mağazalarında erişim engeli bulunması, akıllara oyunun Türkiye'de çıkış yapmayacak mı sorusunu getiriyor. Peki, gerçekten de Marvel's Midnight Suns, Türkiye'de satılmayacak mı? İşte detayları…

MARVEL'S MIDNIGHT SUNS TÜRKİYE'DE SATILMAYACAK MI?

Marvel's Midnight Suns'ın Türkiye'de neden ön siparişe açık olmadığına dair oyunun yayıncılığını yapan 2K'in destek ekibine yöneltilen soruya yeterli bilgileri olmadığına dair cevap geldi. SteamDB'de Marvel's Midnight Suns'ın yalnızca Türkiye, Rusya ve Güney Afrika'da satışa kapalı olduğu görülmektedir.

Oyunun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı konusunda ne geliştirici ekipten ne de yayıncıdan bilgi sağlanamamaktadır.

"BU ÜRÜN ŞU ANDA BULUNDUĞUNUZ BÖLGEDE ERİŞİME KAPALIDIR"

Marvel's Midnight Suns'ın geçtiğimiz aylarda çıkış tarihinin 2 Aralık 2022 olarak doğrulandı. Ancak, oyunun Türkiye'deki Steam ve Epic Games mağazalarında "Bu ürün şu anda bulunduğunuz bölgede erişime kapalıdır" ve "Bu içerik şu anda platformunda veya bölgende mevcut değil." uyarısı ile karşılaşılmaktadır.