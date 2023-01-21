Marvel's Avengers'ın resmi desteği sona seriyor

Crystal Dynamics'in geliştirip Square Enix'in yayıncılığını yaptığı aksiyon macera RPG oyunu Marvel's Avengers'ın internet sitesinde paylaşılan son gönderi ile oyunun geleceği hakkındaki son güncellemeden bahsedildi.

Yayıncı Square Enix, 2020 yazında yayınlanan Marvel's Avengers'ın performansıyla hayal kırıklığına uğradını bildirdi. Canlı hizmet süper kahraman oyunu son içerik güncellemesini alacak ve yıl bitmeden resmi desteği sona erecek.

MARVEL'S AVENGERS GÜNCELLEME ALMAYACAK

Marvel's Avengers'ın lansmanından bu yana geçen 2.5 yıllık bir sürede oyunun resmi desteğinin 30 Eylül 2023 tarihinde sona ereceği bildirildi. Marvel's Avengers'ın bir sonraki güncellemesi 2.8 ise 31 Mart 2023'te oyuna eklenecek.

BİR SONRAKİ GÜNCELLEME MART'TA OLACAK

Yayınlanan blog gönderisine göre, Avengers son dengeleme güncellemesini Mart ayında alacak. Marvel's Avengers 2.8 güncellemesi 31 Mart'ta yayınlandığında, stüdyo ayrıca oyunun kozmetik pazarını kapatacak ve oyuncuların kalan kredilerini oyun içi kaynaklara dönüştürecek.

Bununla birlikte, bu premium kozmetikler elde edilemez hale gelmeyecek, çünkü Crystal Dynamics her oyuncuya hepsini vereceğini söylüyor: "Geliştirme ekibine göre, 31 Mart'tan itibaren Pazaryeri, Meydan Okuma Kartları ve Gönderilerden gelen her bir Kıyafet, Kaldırma, İfade ve İsim Plakası tüm oyuncular için ücretsiz olacak".