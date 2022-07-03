Hangar 13'ün popüler serisi Mafia'nın 2020 yılında piyasaya sürülen Definitive Edition'ının sistem gereksinimleri ve kaç GB olduğu oyuncular tarafından merak ediliyor.Peki, Mafia Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Mafia Definitive Edition kaç GB? Detayları haberimizde…

MAFIA DEFINITIVE EDITION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER

Mafia Definitive Edition'ı minimum ayarlarda oynayabilmeniz için Intel Core i5 2. nesil veya AMD FX 8120 işlemci, 6 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

Önerilen grafiklerde oynayabilmek için ise Intel Core i7 3. nesil veya aMD FX 8350 işlemciye, 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1080 veya AMD Radeon RX 5700 ekran kartı gerekmektedir.

Mafia Definitive Edition Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core-i5 2550K 3.4GHz veya AMD FX 8120 3.1 GHz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Mafia Definitive Edition Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core-i7 3770 3.4GHz veya AMD FX-8350 4.2GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 veya AMD Radeon RX 5700

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Mafia Definitive Edition Kaç GB?

Mafia Definitive Edition'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

MAFIA DEFINITIVE KONUSU

Sıfırdan başlayıp organize suçun Yasak çağında Mafya'da rütbenizi yükseltin. Tommy Angelo, mafyayla yaşadığı bir anlaşmazlık sonrasında yeraltı dünyasına dahil olur. Salieri'ye katılmaktan önce rahatsızlık duysa da, Tommy kısa zamanda ödüllerin çok büyük olduğunu görür